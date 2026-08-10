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कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल, राजस्थान में शाम के बाद मचेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 10 अगस्त की शाम के बाद कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाओं का दौर रहेगा. कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. 11 अगस्त को भी बारिश जारी रहेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 10, 2026, 04:59 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 04:59 PM IST
कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल, राजस्थान में शाम के बाद मचेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में अभी-भी बारिश का दौर जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है. 10 अगस्त की शाम के बाद भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. वहीं कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. कोटा संभाग में एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है. IMD ने पूर्वी राजस्थान में 10 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है.

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शाम के बाद इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश
10 अगस्त की शाम के बाद हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, अलवर, खैरथल-तिजारा, दौसा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, नागौर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली और चित्तौड़गढ़ में मौसम बदल सकता है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. सलूम्बर और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

कोटा-उदयपुर संभाग में भारी बारिश का खतरा
आज 10 अगस्त को कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. कोटा संभाग में एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है. पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर ज्यादा रहने की संभावना है. IMD ने भी 10 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है.

मानसून के साथ सिस्टम भी सक्रिय
राजस्थान में इस समय बारिश के पीछे मानसून ट्रफ और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहा है. 10 अगस्त को मानसून ट्रफ का एक हिस्सा बीकानेर से होकर गुजर रहा है, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. यही सिस्टम राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा रहा है. पश्चिमी विक्षोभ को लेकर इस समय राजस्थान की बारिश का मुख्य कारण नहीं बताया गया है, इसलिए मौजूदा बारिश को मानसूनी सिस्टम से जोड़कर देखना ज्यादा सही है.

11 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश
11 अगस्त को भी राजस्थान में मौसम पूरी तरह साफ होने वाला नहीं है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग के साथ अजमेर संभाग में कहीं-कहीं भारी और एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है. यानी 11 अगस्त को भी खासकर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहना होगा. IMD के ताजा पूर्वानुमान में भी पूर्वी राजस्थान में 10 से 13 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना बताई गई है.

12-13 अगस्त के बाद बारिश में आएगी कमी
मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने की संभावना है. इसके बाद करीब एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने के आसार हैं. यानी अगले दो-तीन दिन बारिश का असर बना रहेगा, लेकिन इसके बाद प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है.

बारिश और आंधी में ऐसे रहें सुरक्षित
तेज बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों के पास जाने से बचना चाहिए. तेज हवाओं के समय घर से बाहर निकलने से बचें और जरूरी हो तो सुरक्षित स्थान पर रहें. पानी से भरी पुलिया, रपटे या नदी-नालों को पार करने की कोशिश न करें. बिजली चमकने के दौरान मोबाइल टावर, पेड़ और खुले स्थान से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय भी तेज बारिश और कम दृश्यता में रफ्तार कम रखें. खासकर भारी और अति भारी बारिश वाले इलाकों में स्थानीय प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लेना जरूरी है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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