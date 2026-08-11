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राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! कोटा-उदयपुर-अजमेर-जयपुर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय है. झालावाड़ के सुनेल में 300 MM बारिश हुई. कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. 12 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 11, 2026, 05:21 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 05:21 PM IST
राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, कड़केगी बिजली! कोटा-उदयपुर-अजमेर-जयपुर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान के 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. पिछले 24 घंटे में झालावाड़ में अत्यंत भारी बारिश हुई, जबकि बूंदी और कोटा में अति भारी बारिश दर्ज की गई. झालावाड़ के सुनेल में सबसे ज्यादा 300 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है. 11 अगस्त की शाम के बाद भी कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी और अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं 12 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से राहत मिलने के आसार कम हैं.

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झालावाड़ में बारिश ने मचाया जोरदार असर
पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले के सुनेल में दर्ज हुई, जहां 300 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बूंदी और कोटा में अति भारी बारिश हुई. बांसवाड़ा, बारां और डीडवाना में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई. लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कम दबाव का क्षेत्र बना, मानसून ट्रफ भी सक्रिय
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसका असर राजस्थान के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना हुआ है. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है.

11 अगस्त को इन संभागों में तेज बारिश
मंगलवार 11 अगस्त को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. ऐसे में कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है.

12 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं
12 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि एक-दो जगहों पर अति भारी बारिश की भी संभावना है. ऐसे में झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर और आसपास के इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

13 अगस्त से धीरे-धीरे कम होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है. वहीं उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. 15 अगस्त से उत्तर और उत्तर-पूर्वी राजस्थान को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश में तेजी से कमी आने की संभावना है.

बारिश और गरज-चमक के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित
भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों, नदी-नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें. बिजली चमकने के समय पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान में खड़े होने से बचें. बहुत जरूरी न हो तो खराब मौसम में वाहन लेकर बाहर न निकलें. जलभराव वाले रास्ते में पानी की गहराई का अंदाजा लगाए बिना उसे पार न करें. मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखें और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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