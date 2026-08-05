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राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने 9 जिलों में ऑरेंज और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. 6 अगस्त से नया परिसंचरण तंत्र बनने के कारण 7 से 10 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 05, 2026, 05:16 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 05:16 PM IST
राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, आने वाले दिनों में एक नए परिसंचरण तंत्र के बनने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई गई है.

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9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डीग, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

15 जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल
प्रदेश के बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई बारिश, डीग में सबसे ज्यादा बरसात
पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई. डीग जिले में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. यहां राह क्षेत्र में सबसे ज्यादा 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण कई जगहों पर मौसम सुहावना हुआ है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है.

6 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून, बढ़ेगी बारिश की रफ्तार
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में 6 से 7 अगस्त के बीच नया परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी राजस्थान में कुछ दिन राहत, फिर बढ़ सकता है बारिश का दौर
जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. हालांकि 7 से 9 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों के कुछ इलाकों में फिर से बारिश बढ़ सकती है. वहीं 6 अगस्त को उत्तर-पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी.

बारिश के दौरान सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें
मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं के समय पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूर रहें. बारिश के दौरान नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और खराब मौसम में जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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