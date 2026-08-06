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राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. भरतपुर, डीग, अलवर और धौलपुर में भारी बारिश दर्ज हुई. 7 से 10 अगस्त तक भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में तेज बारिश के आसार हैं. कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 06, 2026, 05:12 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 05:12 PM IST
राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बुधवार शाम तक मानसून का असर कई इलाकों में बना रहा. दिनभर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना ऊपरी परिसंचरण तंत्र और फिरोजपुर, रोहतक व कानपुर से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी कई जिलों में तेज बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा.

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भरतपुर में सबसे ज्यादा 141 मिमी बारिश, कई जिलों में भारी से अतिभारी वर्षा
पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. भरतपुर, डीग, अलवर और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा 141 मिलीमीटर बारिश भरतपुर जिले के कुम्हेर में रिकॉर्ड की गई. लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी रही.

आज इन संभागों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त की रात तक भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के साथ कई जगह मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. संवेदनशील इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट प्रभावी हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका ज्यादा है वहां प्रशासन को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

7 अगस्त से फिर और तेज होगा मानसून
मौसम विभाग का कहना है कि 7 से 10 अगस्त के बीच मानसून एक बार फिर ज्यादा सक्रिय हो जाएगा. इस दौरान भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं 7 से 9 अगस्त के बीच कोटा और उदयपुर संभाग में एक-दो जगह अतिभारी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में नदियों, नालों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश
अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश वाले पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 7 से 10 अगस्त के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. यहां मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है.

15 अगस्त के बाद कम हो सकती हैं बारिश की गतिविधियां
मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. इसके बाद 15 अगस्त के आसपास राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. फिलहाल अगले चार-पांच दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बादल, गरज-चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं.

बारिश के दौरान रखें ये सावधानियां
लगातार बारिश और मेघगर्जन को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. तेज बहाव वाले नालों और पुलों को पार करने की कोशिश न करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और मौसम विभाग द्वारा जारी येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का पालन करें. किसानों को भी मौसम का अपडेट देखते हुए ही खेतों में काम करने की सलाह दी गई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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