/राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई 2026 की शाम के बाद प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाने, मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के साथ धूल भरी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार डीग, भरतपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और करौली जिलों में शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में ऐसा रहा मौसम का हाल

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तेज झोंकेदार हवाएं दर्ज की गईं. पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. सबसे ज्यादा बारिश हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां करीब 37 मिलीमीटर पानी बरसा. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरी ओर सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाओं का असर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले दो से तीन दिनों तक तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. हालांकि इस दौरान बड़े स्तर पर बारिश की संभावना कम है और मौसम अधिकतर शुष्क रहने का अनुमान है.

15 जुलाई को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम

15 जुलाई को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने के साथ हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में गर्मी और तेज हवाओं का असर बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच से छह दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों का असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश के मौसम में बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों का असर देखा जा रहा है. हालांकि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके कारण पूरे राजस्थान में भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं बन रही है. आने वाले दिनों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ इलाकों में अचानक बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज हवा, गरज-चमक और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. बिजली चमकने के समय पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाकर रखें. किसान भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेतों में काम करने की योजना बनाएं. वाहन चलाते समय तेज हवाओं और बारिश के दौरान सावधानी बरतें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.