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राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है. 15 जुलाई की शाम से 18 जिलों में बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 16 जुलाई को भी कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 15, 2026, 05:11 PM|Updated: Jul 15, 2026, 05:11 PM
राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल
Image Credit: राजस्थान में मानसून के दौरान होती बारिश का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. 15 जुलाई की शाम के बाद प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. दिनभर कई जगह बादलों की आवाजाही बनी रही और शाम होते-होते मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक और बूंदी जिलों में शाम के बाद कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा. फिलहाल किसी जिले के लिए ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पिछले 24 घंटे में ऐसा रहा प्रदेश का मौसम
बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा. सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश अलवर में रिकॉर्ड की गई. वहीं श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड हुआ. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

मानसून फिर हुआ सक्रिय, पश्चिमी राजस्थान में अभी राहत कम
मौसम विभाग के अनुसार मानसून की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ रही हैं. हालांकि इसका असर फिलहाल पूर्वी राजस्थान में अधिक दिखाई देगा. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मौसम अभी भी मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है. यहां कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है. तेज हवाओं के कारण धूल उड़ने की स्थिति भी बन सकती है.

16 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?
16 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पश्चिमी जिलों में मौसम अधिकतर शुष्क रहने का अनुमान है. अगले छह से सात दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है.

किसानों और आम लोगों के लिए राहत की उम्मीद
मानसून की दोबारा सक्रियता से किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. जिन इलाकों में बारिश की कमी बनी हुई थी, वहां हल्की से मध्यम बारिश खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि जिन क्षेत्रों में तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, वहां खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

खराब मौसम के दौरान ऐसे करें बचाव
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक और आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. तेज हवा चलने पर कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से बचें. किसान खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और मौसम सामान्य होने के बाद ही कृषि कार्य करें. मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखना भी जरूरी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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