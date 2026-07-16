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राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

Rajasthan Weather: राजस्थान में कमजोर मानसून के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. 16 जुलाई को करौली, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 21 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 16, 2026, 05:41 PM|Updated: Jul 16, 2026, 05:41 PM
राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज
Image Credit: राजस्थान में मानसून के दौरान बारिश का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई 2026 की शाम के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटे में श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

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8 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
मौसम विभाग ने गुरुवार को करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

कमजोर मानसून के कारण ज्यादातर इलाकों में सूखा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल मानसून की परिस्थितियां कमजोर बनी हुई हैं. अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम इसी तरह रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में स्थानीय मौसम गतिविधियों के चलते बारिश हो सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के आसार भी बने रहेंगे.

21 जुलाई से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां
मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं. इसके बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी मानसूनी बारिश बढ़ने की संभावना जताई गई है.

श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा बारिश, तापमान भी सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर तहसील में दर्ज हुई. वहीं अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

17 जुलाई को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम
17 जुलाई को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है. हालांकि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे. इस दौरान किसी बड़े बारिश सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना कम है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे करें बचाव
मौसम विभाग ने लोगों को गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए. आंधी आने पर घरों के अंदर रहना सुरक्षित रहता है. किसान भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेतों में काम करने की योजना बनाएं और तेज हवाओं के दौरान जरूरी सावधानी बरतें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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