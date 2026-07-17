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राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 17 जुलाई को कमजोर मानसून के बीच पूर्वी हिस्सों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 21 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 17, 2026, 05:05 PM|Updated: Jul 17, 2026, 05:05 PM
राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी
Image Credit: राजस्थान में बारिश होने का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शुक्रवार शाम (17 जुलाई 2026) तक मौसम का मिजाज मिला-जुला बना रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिले शुष्क रहे. मौसम विभाग के अनुसार करौली में सबसे ज्यादा 10 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. वहीं, राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 40.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शाम के बाद भी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी
मौसम विभाग ने सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां और झुंझुनूं जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. शाम और रात के समय कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कमजोर मानसून का असर अभी रहेगा जारी
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मानसून कमजोर बना हुआ है और अगले तीन से चार दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है. इसी वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. फिलहाल रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिन जिलों में येलो अलर्ट है वहां मौसम तेजी से बदल सकता है.

21 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून
पूर्वानुमान के मुताबिक 21 जुलाई से भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. इसके बाद 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी मानसून के दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं.

जोधपुर और बीकानेर संभाग को भी मिलेगी राहत
मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मानसून की बारिश बढ़ने की उम्मीद है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे इन इलाकों में इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ किसानों को भी फायदा हो सकता है.

18 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?
18 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाके शुष्क रह सकते हैं. दिन में उमस और गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम के समय कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें अपना बचाव
अगर आपके क्षेत्र में बारिश, तेज हवा या मेघगर्जन शुरू हो जाए तो खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. आकाशीय बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित भवन में शरण लें और बेवजह यात्रा करने से बचें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश से दृश्यता कम हो सकती है. किसान मौसम विभाग की सलाह के अनुसार ही खेतों में काम करें और मौसम का ताजा अपडेट देखते रहें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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