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राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. 19 जुलाई को झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 22 जुलाई से कई संभागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 19, 2026, 05:44 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:44 PM
राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में मानसून के दौरान बारिश का दृश्य.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी कमजोर बनी हुई है, लेकिन कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई की शाम के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजने, तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं आने वाले दिनों में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में 22 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

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इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई को झुंझुनू, सीकर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, बूंदी और अजमेर जिलों में मौसम बदल सकता है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि फिलहाल किसी भी जिले में रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में हुई बारिश
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. सबसे ज्यादा बारिश करौली के सपोर्टरा क्षेत्र में 18 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दूसरी ओर सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

कमजोर पड़ा कम दबाव का क्षेत्र, मानसून ट्रफ सक्रिय
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल चुका है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर, करनाल, वाराणसी और रांची से होकर गुजर रही है. इसके असर से राजस्थान में फिलहाल मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है. पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अगले एक से दो दिन तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है.

20 जुलाई को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम
20 जुलाई को भी राजस्थान के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. हालांकि बड़ी बारिश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश की गतिविधि
मौसम विभाग ने बताया कि 22 से 28 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो सकता है. इस दौरान कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे पश्चिमी राजस्थान के किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.

बारिश और आंधी के दौरान रखें सावधानी
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. तेज आंधी और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें. पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से निकलने में सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी हर ताजा जानकारी पर नजर रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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