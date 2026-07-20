/राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. वहीं कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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जयपुर, दौसा समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 20 जुलाई को जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

20 जुलाई को इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने झुंझुनू, चूरू, अजमेर, ब्यावर, नागौर, टोंक, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, पाली, डीडवाना-कुचामन, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, डीग और भरतपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है.

पिछले 24 घंटे में करौली में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अधिकतर शुष्क रहा. सबसे ज्यादा बारिश करौली जिले के टोडाभीम में दर्ज की गई, जहां 33 मिलीमीटर पानी बरसा. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चूरू में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान उदयपुर के डबोक में 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में, बंगाल की खाड़ी से आएंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन अब अपनी सामान्य स्थिति की ओर आ गई है. वर्तमान में यह गंगानगर, दिल्ली, लखनऊ और रांची होते हुए गुजर रही है. आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं राजस्थान के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में सक्रिय होने की संभावना है. इसके चलते प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

21 जुलाई से कई संभागों में तेज होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है. इसके बाद 23 से 27 जुलाई तक कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून सक्रिय रहने और बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान रखें सावधानी

मौसम विभाग ने लोगों से तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें और पेड़, बिजली के खंभों या कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े न हों. तेज हवाओं के दौरान घरों से बाहर निकलने से बचें और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए खेतों में जरूरी सावधानी बरतें.