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मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

Mansarovar Road Collapse: जयपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी. मानसरोवर इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया और सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया.  

Edited byAman SinghReported byPreeti tanwar
Published: Jul 06, 2026, 12:50 PM|Updated: Jul 06, 2026, 12:50 PM
मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा
Image Credit: AI Genreted ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Mansarovar Road Collapse: राजस्थान के जयपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी. मानसरोवर इलाके में भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हो गया. सड़क धंसने के कारण वहां बड़ा गड्ढा बन गया है और वाहन चालकों, खासकर दोपहिया सवारों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है

हर बारिश में यहां होती है जलभराव की समस्या

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स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहां जलभराव की समस्या होती है, लेकिन इस बार पानी का तेज बहाव सड़क को ही अपने साथ बहा ले गया. लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

Mansarovar Road Collapse

बारिश के बाद सड़क की यह हालत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े कर रही है. सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल लोगों को इस मार्ग पर बेहद सावधानी के साथ आवाजाही करने की सलाह दी जा रही है.

वहीं मानसून की बारिश के बीच स्टैच्यू सर्किल पर एक बड़ा पेड़ गिर गया. गनीमत रही कि रात को हुई बारिश और आंधी से घटना के समय पेड़ की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सुबह पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू किया.

बारिश और तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग पहले ही तेज बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान बड़े पेड़ों के नीचे वाहन खड़े नहीं करने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है.

Jaipur Rain

जयपुर मेंबारिश से जगह-जगह सड़कें धंस रही हैं. पिंकसिटी में बारिश के बाद सड़कें खतरा बन गई हैं. गंगा-जमुना पेट्रोल पंप के सामने सड़क धंसी, फुटपाथ भी धंसा, पार्क की गई कार फंस गईं. गड्ढे में धंसने से कार क्षतिग्रस्त भी हुई. बारिश के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया. नगर निगम, जेडीए और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Jaipur Road Collapse

मुख्य बाजार और बस डिपो से कटा लोगों का संपर्क

वहीं दूदू के किशनगढ़-रेनवाल में बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद फाटक के उस पार रहने वाले लोगों का संपर्क मुख्य बाजार और बस डिपो से लगभग कट गया है. हालात ऐसे हैं कि मुख्य मार्ग पर बारिश का पानी भर जाने से स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Dudu Rain

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र तीन वार्डों की सीमा में आने के कारण जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, जिससे समस्या लगातार बनी हुई है.

Dudu Rain

पढ़ें मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर

वहीं डीडवाना में लम्बे इंतजार के बाद जिले में मानसून की एंट्री हुई. रात भर से हल्की और मध्यम श्रेणी की बारिश जारी है. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा. जिले भर में 2 मिमी से लेकर 6 मिमी तक बरिश दर्ज हुई है. बारिश की वजह से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली है.

Deedwana Rain

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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