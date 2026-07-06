/मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

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Jaipur Mansarovar Road Collapse: राजस्थान के जयपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी. मानसरोवर इलाके में भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा बह गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हो गया. सड़क धंसने के कारण वहां बड़ा गड्ढा बन गया है और वाहन चालकों, खासकर दोपहिया सवारों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है
हर बारिश में यहां होती है जलभराव की समस्या
स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहां जलभराव की समस्या होती है, लेकिन इस बार पानी का तेज बहाव सड़क को ही अपने साथ बहा ले गया. लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
बारिश के बाद सड़क की यह हालत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े कर रही है. सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल लोगों को इस मार्ग पर बेहद सावधानी के साथ आवाजाही करने की सलाह दी जा रही है.
वहीं मानसून की बारिश के बीच स्टैच्यू सर्किल पर एक बड़ा पेड़ गिर गया. गनीमत रही कि रात को हुई बारिश और आंधी से घटना के समय पेड़ की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सुबह पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू किया.
बारिश और तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग पहले ही तेज बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान बड़े पेड़ों के नीचे वाहन खड़े नहीं करने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है.
जयपुर मेंबारिश से जगह-जगह सड़कें धंस रही हैं. पिंकसिटी में बारिश के बाद सड़कें खतरा बन गई हैं. गंगा-जमुना पेट्रोल पंप के सामने सड़क धंसी, फुटपाथ भी धंसा, पार्क की गई कार फंस गईं. गड्ढे में धंसने से कार क्षतिग्रस्त भी हुई. बारिश के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया. नगर निगम, जेडीए और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
मुख्य बाजार और बस डिपो से कटा लोगों का संपर्क
वहीं दूदू के किशनगढ़-रेनवाल में बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद फाटक के उस पार रहने वाले लोगों का संपर्क मुख्य बाजार और बस डिपो से लगभग कट गया है. हालात ऐसे हैं कि मुख्य मार्ग पर बारिश का पानी भर जाने से स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र तीन वार्डों की सीमा में आने के कारण जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, जिससे समस्या लगातार बनी हुई है.
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वहीं डीडवाना में लम्बे इंतजार के बाद जिले में मानसून की एंट्री हुई. रात भर से हल्की और मध्यम श्रेणी की बारिश जारी है. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा. जिले भर में 2 मिमी से लेकर 6 मिमी तक बरिश दर्ज हुई है. बारिश की वजह से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली है.
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