बेमौसम बारिश से फसल खराबा, बीजेपी अध्यक्ष की अपनी सरकार से गिरदावरी की मांग

Jaipur News : प्रदेश मे लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए कहर बरपा रही है. इस बेमौसम बरसात से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही है. किसानों की इस पीड़ा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महसूस कर राज्य सरकार से गिरदावरी करने की मांग की है. राठौड़ ने अपनी ही सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

पिछले 24 घंटे से राजस्थान के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है. इससे किसने की फैसले खराब हो रही है किसानों के चेहरे पर मायूसी छा रही है.इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश होने की सूचना मिल रही है.

यह बे मौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब हो सकती है. इससे हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे उनकी गिरदावरी करवाई जाए. गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए. किसानों को जो फसल खराब से नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा उन्हें मिले.

राठौड़ का कहना है कि बीजेपी हमेशा किसानों के हित में सोचती है. किसान अन्नदाता है, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इसको लेकर पार्टी और सरकार दोनों ही गंभीर है. फसल खराब है कि घड़ी में पार्टी और सरकार किसानों के साथ है.

इन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान

राजस्थान के हाड़ौती,ढूंढाड़,शेखावाटी सहित कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश जारी है.कोटा जिले में 40 मिलीमीटर यानी डेढ़ इंच से ज्यादा बारिश हुई है, बेमौसम हुई बारिश खेतों में खड़ी फसल खराब हुई है.मानसून में अतिवृष्टि जैसी बारिश हुई थी, जिसने पहले ही सोयाबीन और उड़द, मूंगफली, तील सहित अन्य को फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. अब धान की खेत में कटकर पड़ी हुई फसल को भी नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ मंडी में फसल बेचने का सीजन जोरों पर चल रहा है. इसके साथ ही रबी सीजन की बुवाई भी खेतों में चल रही है, जो बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रही है. जिन किसानों ने करीब तीन से चार दिन पहले ही बुवाई की है, उन्हें अंकुरण नहीं होने से नुकसान होगा. शेष गेहूं, लहसुन और चने की फसल की बुवाई में कोई परेशानी नहीं होगी.

