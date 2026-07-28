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कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 28 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर शुरू होगा. 29 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार हैं. कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Jul 28, 2026, 05:23 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:23 PM IST
कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मंगलवार शाम तक मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने लगा है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ओडिशा और आसपास के पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर बने गहरे अवदाब (डीप डिप्रेशन) का असर अब राजस्थान में दिखाई देने लगा है. इसी वजह से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने टोंक, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. शाम के बाद इन जिलों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना बनी हुई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, ब्यावर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और करौली जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

डीप डिप्रेशन से बढ़ी मानसून की ताकत
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसी सिस्टम की वजह से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज हो रही हैं. खासतौर पर भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है. फिलहाल प्रदेश में किसी नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है और मौसम पूरी तरह मानसूनी सिस्टम से प्रभावित है.

29 जुलाई को और बढ़ेगी बारिश, भारी से अति भारी वर्षा के आसार
मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा और बढ़ेगा. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है. वहीं 30 जुलाई से इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में भी दिखाई देगा. जोधपुर और बीकानेर संभाग सहित कई क्षेत्रों में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

मानसून की कमी पूरी होने की उम्मीद
इस मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में करीब 181 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से लगभग 10 प्रतिशत कम है. हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक सप्ताह में सक्रिय रहने वाले इस नए बारिश के दौर से वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है. यदि सिस्टम इसी तरह सक्रिय रहा तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी.

ऐसे रखें अपना बचाव
बारिश और आंधी के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. गरज-चमक के समय सुरक्षित स्थान पर रहें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाएं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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