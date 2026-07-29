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राजस्थान में फिर टूटेगा बारिश का रिकॉर्ड? जयपुर-कोटा समेत 34 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 29 जुलाई की शाम से मानसून फिर सक्रिय हो गया है. जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Jul 29, 2026, 05:40 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 05:40 PM IST
राजस्थान में फिर टूटेगा बारिश का रिकॉर्ड? जयपुर-कोटा समेत 34 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा समेत 34 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बुधवार शाम तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आया. पिछले 24 घंटों में टोंक, डीग, धौलपुर, झालावाड़, अजमेर और नागौर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश टोंक जिले के मालपुरा में 117 मिमी रिकॉर्ड हुई, जो अति भारी बारिश की श्रेणी में रही. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना गहरा अवदाब अब कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है. इसका असर राजस्थान पर बना हुआ है, जिसके चलते 29 जुलाई की शाम के बाद भी कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन का दौर जारी रहने की संभावना है.

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पूर्वी राजस्थान में अगले कई दिन सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 से 6 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान रुक-रुक कर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी
बुधवार के लिए अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मेघगर्जन, मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा प्रभावी
डीग, भरतपुर, धौलपुर, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, राजसमंद, सिरोही, हनुमानगढ़ और खैरथल-तिजारा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

30 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी. इसके बाद 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच जोधपुर संभाग के दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. इससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को भी अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है.

पश्चिमी विक्षोभ नहीं, डिप्रेशन बना बारिश की वजह
फिलहाल राजस्थान के मौसम पर किसी पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है. बारिश की मुख्य वजह पूर्वी भारत के ऊपर बना डिप्रेशन है, जो धीरे-धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसी सिस्टम से लगातार नमी मिल रही है, जिससे प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश का मजबूत दौर बना हुआ है.

ऐसे रखें अपना बचाव
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. जलभराव वाले रास्तों और उफनते नालों को पार करने की कोशिश न करें. वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखें. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहां लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ स्थानों पर कम समय में भारी बारिश से जलभराव और स्थानीय स्तर पर परेशानी बढ़ सकती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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