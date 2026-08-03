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फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून का असर जारी है. 3 अगस्त को 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. 4 अगस्त को भी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 03, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 05:00 PM IST
फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!
Image Credit: राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते सोमवार 3 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट के तहत बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मध्यम से भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं.

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8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, जयपुर और बीकानेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट, बारिश के साथ आंधी के आसार
इसके अलावा चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, डीडवाना-कुचामन, बूंदी, कोटा और अजमेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में भारी बारिश, जयतारण में 161 मिमी बारिश दर्ज
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं अजमेर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर और राजसमंद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई. इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश पाली जिले के जयतारण में दर्ज की गई, जहां 161 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.

कम दबाव का क्षेत्र कमजोर, मानसून ट्रफ लाइन का असर जारी
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है, जो उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, दिल्ली और लखनऊ से होकर गुजर रही है. इसके प्रभाव से भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

4 अगस्त को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इसके बाद 6 से 8 अगस्त के दौरान उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम होने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. तेज बारिश और आंधी के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें. बिजली चमकने के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतें और मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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