/राजस्थान में डिजिटल क्रांति! 50 लाख ई-फाइलों के साथ ‘राज-काज’ ने बदली सरकारी व्यवस्था

Jaipur News: राजस्थान सरकार का डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ अब सरकारी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड और ब्लॉक स्तर तक हजारों कार्यालयों को एक ही डिजिटल मंच से जोड़कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है. इससे फाइल प्रबंधन, पत्राचार और कार्मिक संबंधी कार्यों में तेजी आने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है.

राज्य सरकार के अनुसार, राज-काज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया जा चुका है. यह आंकड़ा प्रशासन में डिजिटल बदलाव की गति को दर्शाता है.

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अप्रैल-मई में लाखों फाइलों का हुआ निस्तारण

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई 2026 के दौरान 9.22 लाख ई-फाइलों का निस्तारण किया गया. इसी अवधि में 51.51 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट्स दर्ज किए गए. इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न विभागों में पारंपरिक कागजी प्रक्रिया की जगह डिजिटल प्रणाली तेजी से अपना स्थान बना रही है. अधिकारियों का मानना है कि ऑनलाइन फाइल प्रबंधन से कार्यों की निगरानी आसान हुई है और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनी है.

मुख्य सचिव की नियमित समीक्षा से बढ़ी कार्य गति

राज-काज प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर रहे हैं. प्रशासनिक कार्यों की गति को मापने वाले प्रमुख संकेतक, जैसे औसत फाइल निस्तारण समय (AFDT), की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. इस व्यवस्था से विभागों में समयबद्ध कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिला है. डिजिटल ट्रैकिंग के कारण फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने की संभावना भी कम हुई है.

सचिवालय में मजबूत हुई डिजिटल कार्य संस्कृति

अप्रैल और मई 2026 के दौरान सचिवालय स्तर पर लगभग 10 हजार नई ई-फाइलें बनाई गईं. इन फाइलों से जुड़े 5.4 लाख से अधिक मूवमेंट्स 4,447 कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सचिवालय में डिजिटल कार्य प्रणाली अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है. अधिकांश कार्य अब ऑनलाइन माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं.

पत्राचार और कार्मिक प्रबंधन भी हुआ ऑनलाइन

राज-काज के माध्यम से सरकारी पत्राचार और डाक प्रबंधन भी पूरी तरह डिजिटल रूप में संचालित हो रहा है. दो महीनों के दौरान राज्य स्तर पर 2.35 लाख पत्र प्राप्त हुए, जबकि 4.70 लाख ई-डाक भेजी गई.

सचिवालय स्तर पर इसी अवधि में 55.8 हजार पत्र प्राप्त हुए और 47.2 हजार ई-डाक का प्रेषण किया गया. इसके अलावा कार्मिक प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा रहे हैं.

लाखों कर्मचारियों ने ऑनलाइन जमा किए दस्तावेज

जनवरी 2026 में 8 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अपना अचल संपत्ति विवरण (IPR) ऑनलाइन प्रस्तुत किया. वहीं अप्रैल और मई के दौरान 3 लाख से ज्यादा कार्मिकों ने अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) डिजिटल माध्यम से जमा किया.

डिजिटल राजस्थान की दिशा में मजबूत कदम

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज-काज अब केवल फाइल प्रबंधन तक सीमित नहीं है. यह प्रशासनिक निर्णय, सेवा नियम, कार्मिक प्रबंधन और कार्यालय संचालन का एकीकृत डिजिटल मंच बन चुका है. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है और आमजन को सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं.