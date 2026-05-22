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राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा चुनाव, BJP में किसे मिल रहा टिकट ?

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है. नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह (रवनीत बिट्टू) का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन तीनों सीटों पर चुनाव होगा.


 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 10:39 AM|Updated: May 22, 2026, 10:39 AM
राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होगा चुनाव, BJP में किसे मिल रहा टिकट ?
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan 3 Rajya Sabha Seats: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले इन चुनावों की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून 2026 रखी गई है. मतदान 18 जून 2026 (गुरुवार) को होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी. चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी हो जाएगी.


इन राज्यों में होंगे चुनाव
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, , अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम.

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राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा. इन सीटों पर जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह शामिल हैं. कुल 24 सदस्यों का कार्यकाल जून-जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है. निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों से इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं.


विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की दो सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है. इसी बीच भाजपा के संभावित प्रत्याशियों के चयन को लेकर दो दिन पहले प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई.

काबिल का उठा मुद्दा, चर्चा से पहले सौंप दिया अधिकार
सूत्रों का कहना है कि कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन के बजाय सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को चयन के लिए नाम अधिकृत करने की जिम्मेदारी सौंप दी. सूत्रों का कहना है कि बैठक निर्धारित समय से करीब एक घंटे देर से शुरू हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी तो बैठक शुरू होने के भी 15 मिनट बाद पहुंचे.

इस दौरान बैठक में मौजूद नेताओं से प्रत्याशियों को लेकर सुझाव मांगा गया. कुछ ने चर्चा में चल रहे या उनके पास आए नामों का जिक्र किया. कई बार विधायक मंत्री रहे एक प्रमुख नेता ने कहा कि ओबीसी नेताओं को भेजना चाहिए, जो राजस्थान और अपनी बात प्रजेंट कर सके. प्रत्याशी काबिल होना चाहिए. एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए. इसके बाद किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी तो चयन का अधिकार सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ पर छोड़ दिया गया.


इन नामों को लेकर चर्चा
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़
बंगाल चुनाव में भवानीपुर सीट पर रणनीतिक जीत से बीजेपी में कद बढ़ा
बंगाली सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जीत का क्रेडिट भी दिया, वहीं प्रमुख राजपूत नेताओं में शुमार हैं

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया
हरियाणा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके
बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके पूनियां

राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर
बांदीकुई से बीजेपी विधायक रह चुकीं
गुर्जर समुदाय को साधने के लिए नाम की चर्चा, महिला सशक्तिकरण के रूप में नाम बढ़ा सकते हैं.

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद
वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं गहलोत, मारवाड़ के माली सैनी समाज से ताल्लुक

राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल
पश्चिम बंगाल की जीत के सूत्रधार हैं बंसल


राजस्थान के मूल निवासी है बंसल
बंसल लगातार विभिन्न राज्यों में बीजेपी जीत के सूत्रधार

इनके अलावा -पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं.

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Rajasthan Rajya Sabha Election 2026

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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