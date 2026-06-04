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BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026 : राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है.  इधर  प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि पार्टी आज शाम तक राज्यसभा की सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर सकती है.

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 04, 2026, 01:07 PM|Updated: Jun 04, 2026, 03:05 PM
BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर
Image Credit: फाइल फोटो

Rajasthan Politics : मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय नेतृत्व ही लगाएगा. उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि पार्टी पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से और शुभ मुहूर्त देखकर अपना नामांकन दाखिल करेगी. सबसे खास बात ये हैं कि मदन राठौड़ ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें बाहरी नेताओं को टिकट मिलने की चर्चा थी. उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बीजेपी के दोनों प्रत्याशी राजस्थान से ही होंगे, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश मानाा जा सकता है.

संख्या बल बनाम ‘मैसेज पॉलिटिक्स’, किसका पलड़ा भारी?

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राजस्थान की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा से रणनीति और समीकरणों का बड़ा खेल माना जाता रहा है. प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है.इस बार भी तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है कि विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है, लेकिन असली दिलचस्पी इस बात में है कि उम्मीदवार कौन होंगे ? बीजेपी जहां अपने दोनों नामों को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर रही है, वहीं कांग्रेस भी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करने में लगी हुई है. राज्यसभा चुनाव हमेशा “मैसेज पॉलिटिक्स” का होता, जहां हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के जरिए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए संदेश देने की कोशिश करती है। इसी आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाते हैं.

अंतिम मुहर का इंतज़ार, बीजेपी की दिल्ली दौड़ और संभावित चेहरे
बीजेपी में राज्य सभा प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की ओर से प्रत्याशियों के पैनल नाम केंद्रीय नेत़त्व को भेजा जा चुका है. अब अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर लिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर सियासी हल्कों में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनियां, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मद्देनजर अल्का गुर्जर, सुनीता बैंसला के साथ कई प्रमुख हस्तियों के नामों की भी चर्चा चल रही है. हालांकि इसके पत्ते देर शाम खुलने की संभावना है.


बीजेपी की राज्यसभा रणनीति का अंदरूनी मंथन

इधर पार्टी के नवनियुक्त संगठन महामंत्री अजेय कुमार 6 जून को जयपुर पहुंचने वाले हैं. उनके दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनके आगमन के बाद संगठनात्मक रणनीति को और मजबूती मिलने की संभावना है. केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय और वरिष्ठ नेताओं की बैठकों के बाद 8 जून के आसपास नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है. अजेय कुमार का संगठनात्मक अनुभव काफी लंबा रहा है और उन्हें रणनीतिक निर्णयों के लिए जाना जाता है. ऐसे में उनका राजस्थान दौरा आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

क्या राजस्थान राज्यसभा चुनाव में होगा निर्विरोध निर्वाचन?

दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के चौथे दिन तक अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है. लेकिन इस बार दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ​अभी भी अंतिम रणनीति में उलझे हुए हैं. अगर सीटों के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या बराबर रही तो निर्विरोध निर्वाचन की संभावना भी जताई जा रही है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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