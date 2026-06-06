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Rajasthan News: राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कांग्रेस ने फिर नीरज डांगी पर खेला दांव

Rajasthan News: राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी नीरज डांगी ने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया . नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 71 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए डांगी की आसान जीत की बात कही है .

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 06, 2026, 02:41 PM|Updated: Jun 06, 2026, 02:41 PM
Rajasthan News: राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कांग्रेस ने फिर नीरज डांगी पर खेला दांव
Image Credit: Neeraj Dangi Congress

Rajya Sabha Election Rajasthan: राजस्थान से राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी नीरज डांगी ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है . कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक और समीकरणों को साधने के लिए एक बार फिर से नीरज डांगी पर दांव खेलते हुए उन्हें उच्च सदन (राज्यसभा) का उम्मीदवार बनाया है .

नीरज डांगी के नामांकन के दौरान राजस्थान कांग्रेस की एकजुटता साफ नजर आई. उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा पहुंचे .

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'लीडरशिप के भरोसे पर खरा उतरूंगा, कमियां दूर करेंगे'-नीरज डांगी
नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार जताया. डांगी ने कहा, 'कांग्रेस लीडरशिप ने मुझ पर एक बार फिर से जो भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूंगा.' उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जो भी कमियां या काम पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए थे, उन्हें इस बार प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं पर डांगी ने साफ किया कि अगर चुनाव में वोटिंग की नौबत आती है, तो उसकी जिम्मेदार केवल भाजपा होगी. अगर मैदान में कोई चौथा उम्मीदवार उतारा जाता है, तो वह बीजेपी की तरफ से ही आएगा, हमारी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होगी.

आराम से जीतेंगे चुनाव-टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीत का पूरा गणित समझाते हुए दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है. जूली ने कहा, 'राजस्थान में हमारे प्रत्याशी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है. हमारे सभी विधायक पूरी तरह एकजुट और हमारे साथ हैं. विधानसभा में हमारे पास आवश्यकता से अधिक संख्या बल मौजूद है. हमारा कैंडिडेट बहुत आराम से चुनाव जीतेगा.' नीरज डांगी ने भी इस आंकड़े को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस के पास खुद के 67 विधायक हैं और 4 समर्थित विधायक हमारे साथ खड़े हैं. इस तरह हमारे सभी 71 वोट पूरी तरह एकतरफा कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे.

पर्यावरण दिवस पर सरकार को घेरा
राज्यसभा की सियासी चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा. जूली ने सरकारी वृक्षारोपण अभियानों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, ‘सरकार बड़े-बड़े दावे करके पेड़ तो लगा देती है और वाहवाही लूटती है, लेकिन बाद में कभी यह नहीं बताती कि वे पौधे बड़े हुए या गायब हो गए. सरकार को उनकी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए.’

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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