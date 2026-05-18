/राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर घमासान! BJP में किसे मिलेगा टिकट, नामों पर मंथन!

Rajasthan Politics: राजस्थान से जून में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है. बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है. ऐसे में इस महीने चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के संकेत है.

विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की दो सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है. इसी बीच भाजपा के संभावित प्रत्याशियों के चयन को लेकर दो दिन पहले प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई.

काबिल का उठा मुद्दा, चर्चा से पहले सौंप दिया अधिकार

सूत्रों का कहना है कि कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन के बजाय सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को चयन के लिए नाम अधिकृत करने की जिम्मेदारी सौंप दी. सूत्रों का कहना है कि बैठक निर्धारित समय से करीब एक घंटे देर से शुरू हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी तो बैठक शुरू होने के भी 15 मिनट बाद पहुंचे.

इस दौरान बैठक में मौजूद नेताओं से प्रत्याशियों को लेकर सुझाव मांगा गया. कुछ ने चर्चा में चल रहे या उनके पास आए नामों का जिक्र किया. कई बार विधायक मंत्री रहे एक प्रमुख नेता ने कहा कि ओबीसी नेताओं को भेजना चाहिए, जो राजस्थान और अपनी बात प्रजेंट कर सके. प्रत्याशी काबिल होना चाहिए. एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए. इसके बाद किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी तो चयन का अधिकार सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ पर छोड़ दिया गया.

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स्थानीय को मौका या फिर एक बाहरी!

राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है इनमें दो बीजेपी की तय मानी जा रही है. इन दो सीटों पर बीजेपी के संभावित दावेदारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, वर्तमा सांसद राजेंद्र गहलोत के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं.

वहीं, महिला चेहरे के तौर पर अलका सिंह गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है. अभी एक सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद है. ऐसे में उन्हें दोबारा मौका दिए जाने की भी चर्चा चल रही है. बीजेपी के साथ ही संघ विचार परिवार के स्तर पर नामों को लेकर लगातार मंथन जारी है.

इन नामों को लेकर चर्चा

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़

बंगाल चुनाव में भवानीपुर सीट पर रणनीतिक जीत से बीजेपी में कद बढ़ा

बंगाली सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जीत का क्रेडिट भी दिया, वहीं प्रमुख राजपूत नेताओं में शुमार हैं

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

हरियाणा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके

बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके पूनियां

राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर

बांदीकुई से बीजेपी विधायक रह चुकीं

गुर्जर समुदाय को साधने के लिए नाम की चर्चा, महिला सशक्तिकरण के रूप में नाम बढ़ा सकते हैं.

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद

वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं गहलोत, मारवाड़ के माली सैनी समाज से ताल्लुक

राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल

पश्चिम बंगाल की जीत के सूत्रधार हैं बंसल

राजस्थान के मूल निवासी है बंसल

बंसल लगातार विभिन्न राज्यों में बीजेपी जीत के सूत्रधार

इनके अलावा -पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं.

पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा फैसला

सूत्रों का कहना है कि दो सीटों पर तीन तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा. इसमें चर्चा में आ रहे ज्यादातर नेताओं के नाम आ जाएंगे. इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व इसे पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा, जहां से अंतिम नाम पर मुहर लगेगी. इधर सूत्रों का कहना है कि राजस्थान से राज्यसभा में कौन जाएंगे, इसका फैसला राज्य के नेताओं के बजाय पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में ज्यादा है.