Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी

रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी

Jaipur News: रक्षाबंधन पर साइबर ठग APK फाइल, फर्जी गिफ्ट लिंक और रिश्तेदार बनकर ठगी कर सकते हैं. राजस्थान पुलिस ने संदिग्ध लिंक से बचने, टू-स्टेप वेरिफिकेशन अपनाने और फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत की सलाह दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 19, 2026, 07:37 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 07:37 AM IST
रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी
Image Credit: File

Jaipur News: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते, प्यार और खुशियों का पर्व है. इस मौके पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं. परिवार और रिश्तेदार एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. लेकिन साइबर ठगों ने अब त्योहार की इन्हीं भावनाओं को ठगी का जरिया बनाना शुरू कर दिया है. रक्षाबंधन से पहले राजस्थान पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है.

APK फाइल के जरिए मोबाइल पर कब्जे की कोशिश

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधी WhatsApp पर RakshaBandhan.Greeting.apk और Festival.Gift.apk जैसी फाइलें भेजकर लोगों को निशाना बना सकते हैं. मैसेज में इसे रक्षाबंधन की शुभकामना या गिफ्ट से जुड़ी फाइल बताया जा सकता है. ऐसी APK फाइल को डाउनलोड कर इंस्टॉल करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है.

फाइल इंस्टॉल होने के बाद साइबर अपराधी मोबाइल के कैमरा, गैलरी, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और बैंकिंग एप्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए किसी अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए.

फ्री गिफ्ट और ऑफर के नाम पर फर्जी लिंक

त्योहार के दौरान साइबर ठग फ्री गिफ्ट वाउचर, मुफ्त रिचार्ज, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर और भारी डिस्काउंट का लालच भी दे सकते हैं. मैसेज में "आपने गिफ्ट जीता है", "रक्षाबंधन स्पेशल कूपन पाएं" या "फ्री रिचार्ज के लिए यहां क्लिक करें" जैसे दावे किए जा सकते हैं.

ऐसे लिंक पर क्लिक करने के बाद फर्जी वेबसाइट खुल सकती है, जहां बैंकिंग या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए किसी भी आकर्षक ऑफर की पहले पुष्टि करना जरूरी है.

भाई-बहन या रिश्तेदार बनकर भी हो सकती है ठगी

साइबर ठग फर्जी WhatsApp या सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर खुद को भाई, बहन या कोई परिचित रिश्तेदार बता सकते हैं. इसके बाद अचानक पैसे भेजने की मांग की जा सकती है. इसी तरह "आपके भाई या बहन ने आपके लिए राखी भेजी है" जैसे संदेश के जरिए फर्जी कूरियर या गिफ्ट डिलीवरी के नाम पर भी ठगी की कोशिश हो सकती है.

परिचित के नाम से आया संदेश होने के बावजूद पैसे भेजने से पहले सीधे फोन कर उसकी पुष्टि करना जरूरी है.

राजस्थान पुलिस ने दी ये सलाह

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अनजान APK फाइलों से दूर रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है. WhatsApp में मीडिया ऑटो-डाउनलोड बंद रखने और अकाउंट की सुरक्षा के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करने की सलाह भी दी गई है.

किसी अनजान APK फाइल को डाउनलोड न करें.
संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
WhatsApp मीडिया ऑटो-डाउनलोड बंद रखें.
टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करें.
गिफ्ट और कूपन ऑफर की पहले पुष्टि करें.
रिश्तेदार के नाम से आई पैसों की मांग को वेरिफाई करें.


ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

अगर सावधानी के बावजूद साइबर फ्रॉड हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करें. जल्द शिकायत करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है. साइबर ठगी होने पर 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा राजस्थान साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर संपर्क करें. ऑनलाइन शिकायत के लिए cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Crime: CMO को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस

पति ने पत्नी को गोली मारी तो भड़क उठा बेटा, बाप को लाठी से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट

पहले नौकरी के नाम पर भेजते कंबोडिया, फिर बनाते थे साइबर ठग! राजस्थान पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी
2
3
4
5