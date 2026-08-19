/रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी

Jaipur News: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते, प्यार और खुशियों का पर्व है. इस मौके पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं. परिवार और रिश्तेदार एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. लेकिन साइबर ठगों ने अब त्योहार की इन्हीं भावनाओं को ठगी का जरिया बनाना शुरू कर दिया है. रक्षाबंधन से पहले राजस्थान पुलिस ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है.

APK फाइल के जरिए मोबाइल पर कब्जे की कोशिश

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राजस्थान पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधी WhatsApp पर RakshaBandhan.Greeting.apk और Festival.Gift.apk जैसी फाइलें भेजकर लोगों को निशाना बना सकते हैं. मैसेज में इसे रक्षाबंधन की शुभकामना या गिफ्ट से जुड़ी फाइल बताया जा सकता है. ऐसी APK फाइल को डाउनलोड कर इंस्टॉल करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है.

फाइल इंस्टॉल होने के बाद साइबर अपराधी मोबाइल के कैमरा, गैलरी, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और बैंकिंग एप्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए किसी अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए.

फ्री गिफ्ट और ऑफर के नाम पर फर्जी लिंक

त्योहार के दौरान साइबर ठग फ्री गिफ्ट वाउचर, मुफ्त रिचार्ज, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर और भारी डिस्काउंट का लालच भी दे सकते हैं. मैसेज में "आपने गिफ्ट जीता है", "रक्षाबंधन स्पेशल कूपन पाएं" या "फ्री रिचार्ज के लिए यहां क्लिक करें" जैसे दावे किए जा सकते हैं.

ऐसे लिंक पर क्लिक करने के बाद फर्जी वेबसाइट खुल सकती है, जहां बैंकिंग या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए किसी भी आकर्षक ऑफर की पहले पुष्टि करना जरूरी है.

भाई-बहन या रिश्तेदार बनकर भी हो सकती है ठगी

साइबर ठग फर्जी WhatsApp या सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर खुद को भाई, बहन या कोई परिचित रिश्तेदार बता सकते हैं. इसके बाद अचानक पैसे भेजने की मांग की जा सकती है. इसी तरह "आपके भाई या बहन ने आपके लिए राखी भेजी है" जैसे संदेश के जरिए फर्जी कूरियर या गिफ्ट डिलीवरी के नाम पर भी ठगी की कोशिश हो सकती है.

परिचित के नाम से आया संदेश होने के बावजूद पैसे भेजने से पहले सीधे फोन कर उसकी पुष्टि करना जरूरी है.

राजस्थान पुलिस ने दी ये सलाह

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अनजान APK फाइलों से दूर रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है. WhatsApp में मीडिया ऑटो-डाउनलोड बंद रखने और अकाउंट की सुरक्षा के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करने की सलाह भी दी गई है.

किसी अनजान APK फाइल को डाउनलोड न करें.

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

WhatsApp मीडिया ऑटो-डाउनलोड बंद रखें.

टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करें.

गिफ्ट और कूपन ऑफर की पहले पुष्टि करें.

रिश्तेदार के नाम से आई पैसों की मांग को वेरिफाई करें.



ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

अगर सावधानी के बावजूद साइबर फ्रॉड हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करें. जल्द शिकायत करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है. साइबर ठगी होने पर 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा राजस्थान साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 / 9257510100 पर संपर्क करें. ऑनलाइन शिकायत के लिए cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है.

