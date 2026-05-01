/प्रधानमंत्री जन धन योजना में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में शामिल, जानें पहला स्थान किसे मिला

PM Jan Dhan Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत जमा राशि 24,000 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे राजस्थान देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल हो गया है.
PM Jan Dhan Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत जमा राशि 24,000 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे राजस्थान देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल हो गया है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खातों के उपयोग में बढ़ोतरी देखी जा रही है. राजस्थान राज्य में 3.83 करोड़ जन धन खाते हैं, जो बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती पहुंच और लोगों की सक्रिय भागीदारी को दिखाते हैं.
देशभर में PMJDY के तहत कुल जमा 3.09 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है और खातों की संख्या 58.06 करोड़ तक पहुंच गई है. अब लोग इन खातों का अधिक उपयोग कर रहे हैं और बचत बढ़ रही है. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) नेटवर्क के विस्तार की वजह से गांवों और दूर-दराज के इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं.
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत जमा राशि में उत्तर प्रदेश 64,000 करोड़ जमा के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल 30,000 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर हैं. राजस्थान 24,000 करोड़ के साथ टॉप पांच में है. इसके बाद महाराष्ट्र (₹22,000 करोड़) और मध्य प्रदेश (₹19,000 करोड़) हैं. कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में 13,000–15,000 करोड़ के बीच जमा दर्ज हुआ है.
राजस्थान में BC एजेंट स्थानीय स्तर पर जमा, निकासी और पैसे भेजने जैसी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे लोगों को बैंक शाखाओं पर कम निर्भर रहना पड़ता है. इससे खातों को सक्रिय करने और बचत की आदत बढ़ाने में मदद मिली है. BLS E-Services के CEO लोकनाथ पांडा ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में खातों के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां BC आउटलेट बैंक शाखाओं की तरह काम कर रहे हैं.
जमा में वृद्धि जमीनी स्तर पर बढ़ती वित्तीय भागीदारी को दिखाती है. पब्लिक सेक्टर बैंक, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जन धन खातों का बड़ा हिस्सा संभाल रहे हैं और BC मॉडल के जरिए सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं. अब क्रेडिट, बीमा और पेंशन सेवाओं को बढ़ाने पर है और आने वाले समय में राजस्थान वित्तीय समावेशन के अगले चरण में एक अहम राज्य बना रहेगा. BLS E-Services बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) ई-गवर्नेंस और अन्य डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं.
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