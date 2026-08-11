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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने 183 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों के नए पदस्थापन तय किए हैं. सूची में विभिन्न जिलों और विभागों में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जल्द ही IAS की तबादला सूची भी जारी होगी.
183 आरएएस अफसरों के तबादले
महावीर खराड़ी-अतिरिक्त आयुक्त (II),टीएडी,उदयपुर
योगेश श्रीवास्तव-महाप्रबंधक,गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर
नरेश बुनकर-एडीएम, (सीलिंग) एवं न्यायालय, पाली
डॉ. अशोक कुमार चतुर्थ-अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर
हरफूल पंकज-एडीएम, अलवर
राजवीर सिंह चौधरी-सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर
अशोक कुमार शर्मा-I-एडीएम, कोटपूतली
अनिल कुमार शर्मा-जिला रसद अधिकारी, उदयपुर
आलोक जैन-उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर
आकाश रंजन-सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान, जयपुर
जगदीश प्रसाद गौड-उपखंड अधिकारी, हिंडौन (करौली)
संजीव कुमार शर्मा-उपखंड अधिकारी, कोटड़ा
त्रिलोक चंद मीणा-विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री ,ऊर्जा विभाग, जयपुर
ओम प्रकाश सहारण-एडीएम (शहर), जोधपुर
राजकुमार कस्वा-एडीएम, राजसमंद
योगेश कुमार डागुर-एडीएम, डीग
सैयद शीराज अली जैदी-डीआईजी,पंजीयन एवं मुद्रांक,जयपुर
कपिल यादव-भूमि अवाप्ति अधिकारी, भिवाड़ी, बीडा (खैरथल-तिजारा)
पुष्पा हरवानी-एडीएम, सहरिया विकास, शाहबाद (बारां)
ओम प्रभा-उपखंड अधिकारी, राजसमंद
छोटू लाल शर्मा-उपखंड अधिकारी, बीजौलिया (भीलवाड़ा)
जयसिंह-II-उपखंड अधिकारी, डीडवाना (डीडवाना-कुचामन)
जावेद अली-सीईओ, राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर
बनवारी लाल सिनसिनवाल-उपखंड अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
लक्ष्मीकांत कटारा-आयुक्त, नगर निगम, अलवर
अरविन्द शर्मा-एडीएम, भरतपुर
संदीप कुमार बेरड़-उपखंड अधिकारी, धरियावद (प्रतापगढ़)
नरेन्द्र कुमार मीणा-एडीएम, मालपुरा (टोंक)
अनिल कुमार सिंघल-उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा-वृत्त
मुकेश कुमार मीणा-II-उपखंड अधिकारी, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
मनोज कुमार वर्मा-उपखंड अधिकारी, सिकराय (दौसा)
अशोक कुमार-उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
राम कुमार वर्मा-उपखंड अधिकारी, छोटीसरवन (बांसवाडा)
दिपांशु सांगवान-उपखंड अधिकारी, आनंदपुरी (बांसवाड़ा)
मुकेश चौधरी-I-उपखंड अधिकारी, बदनोर (ब्यावर)
अंशुल सिंह — उपखंड अधिकारी, मालपुरा (टोंक)
सुमन सोनल — उपखंड अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)
बृजेन्द्र मीणा — उपखंड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)
मुकेश चौधरी-I-उपखंड अधिकारी, बदनोर (ब्यावर)
अंशुल सिंह — उपखंड अधिकारी, मालपुरा (टोंक)
सुमन सोनल — उपखंड अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)
बृजेन्द्र मीणा — उपखंड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)
रामावतार मीणा-III-उपखंड अधिकारी, बारां
नीलम लखारा-उपखंड अधिकारी, लसाड़िया (सलूंबर)
राजवीर सिंह यादव-II-उपखंड अधिकारी, सुहागपुरा-(प्रतापगढ)
एकता काबरा-सहायक कलेक्टर, बांदीकुई (दौसा)
संघमित्रा बरडिया-उपस्थापक अधिकारी, विभागीय जांच, जयपुर
प्रवीण कुमार-II-एडीएम (शहर), अजमेर
अंजना सहारावत-उपखंड अधिकारी, अटरू (बारां)
डॉ.एलएन बुनकर-सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), कोटपूतली-बहरोड़
रामचन्द्र खटीक-एडीएम, झालावाड़
जे.पी. बेरवा-सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), धौलपुर
मूलचन्द लूणिया-सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर
लाखन सिंह गुर्जर-उपखंड अधिकारी, सरमथुरा (धौलपुर)
गौरव कुमार मित्तल-उपखंड अधिकारी, मलारना डूंगर(सवाईमाधोपुर)
राजीव शर्मा-एडीएम, दौसा
चिमन लाल मीणा-उपखंड अधिकारी, झाड़ोल (उदयपुर)
भारत भूषण गोयल-जिला आबकारी अधिकारी, कोटा
अभिषेक चारण-उपखंड अधिकारी, गोविंदगढ़ (अलवर)
पिंकी मीणा-सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), दौसा
नीरज मिश्रा-उपखंड अधिकारी, रामसर (बाड़मेर)
भवानी सिंह-उपखंड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
दामोदर सिंह-उपखंड अधिकारी, इटावा (कोटा)
उपेन्द्र कुमार शर्मा-उप सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
प्रभजोत सिंह गिल-उपखंड अधिकारी, खाजूवाला (बीकानेर)
सुनील शर्मा-I-उपखंड अधिकारी, अरनोद (प्रतापगढ़)
ओम प्रकाश मीणा-उपखंड अधिकारी, जमवारामगढ़ (जयपुर)
मोहर सिंह मीणा-उपखंड अधिकारी, मण्डरायल (करौली)
ललित मीणा-उपखंड अधिकारी, माधोराजपुरा (जयपुर)
दीपक मित्तल-उपखंड अधिकारी, सांगोद (कोटा)
दिलीप सिंह-उपखंड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
जयन्त कुमार-उपखंड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)
पंकज गढ़वाल-उपखंड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)
मांगी लाल-उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर
जीत कुलहरी-उपखंड अधिकारी, डीडवाना (नागौर)
डॉ. अर्चना व्यास-उपखंड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण)
मोनिका जाखड़-उपखंड अधिकारी, मलसीसर (झुंझुनूं)
अर्पूवा परवाल-विशेषाधिकारी, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, आयोजना विभाग
सुप्रिया-सहायक कलेक्टर, जमवारामगढ़ (जयपुर)
हेमराज गुर्जर-उपखंड अधिकारी, सीकरी (डीग)
अनिल कुमार-I-उपखंड अधिकारी, चिकली (डूंगरपुर)
जवाहर लाल जैन-उपखंड अधिकारी, लाखेरी (बूंदी)
हरि सिंह देवल-उपायुक्त, नगर निगम, उदयपुर
दिव्या-उपखंड अधिकारी, तिजारा (खैरथल-तिजारा)
मनीष कुमार जाटव-सहायक कलक्टर, मुंडावर
डॉ.नवनीत कुमार प्रथम-एसडीएम, बानसूर
मनीषा-उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
विकास मोहन भाटी-उपखंड अधिकारी,साबला,
प्रियंका बडगूजर-उपखंड अधिकारी, मंडावर
सीमा तिवाडी-उपखंड अधिकारी, चाकसू
कपिल शर्मा-उपखंड अधिकारी, कोटा
सोहन सिंह नरूका-सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण
विरेन्द्र सिंह द्वितीय-उपखंड अधिकारी, ,जैसलमेर
डॉ.नरेश सोनी-उपखंड अधिकारी,कुंभलगढ
सत्यनारायण-उपखंड अधिकारी, पूगल
अरुण कुमार जैन-उपखंड अधिकारी, फूलियाकलां
बृजेश गुप्ता-उपखंड अधिकारी, ऋषभदेव
गजेन्द्र सिंह-उपखंड अधिकारी, तालेड़ा (बूंदी)
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