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सावधान हो जाएं राजस्थान के राशन डीलर, जरा सी गड़बड़ी करवा देगी तगड़ी कार्रवाई!

Jaipur News: राजस्थान में राशन वितरण पूरी तरह हाईटेक हो गया है. e-POS और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के जुड़ने से अब कम तौल संभव नहीं होगी. 4.46 करोड़ उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सही राशन मिलेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Apr 17, 2026, 12:23 PM|Updated: Apr 17, 2026, 12:23 PM
सावधान हो जाएं राजस्थान के राशन डीलर, जरा सी गड़बड़ी करवा देगी तगड़ी कार्रवाई!
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजस्थान में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश की पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को हाईटेक कर दिया गया है. करीब 25 हजार राशन डीलरों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ते हुए 4.46 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ी की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी.

वजन अपने आप मशीन में दर्ज हो जाएगा
नई व्यवस्था के तहत अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ई-POS मशीनों को आपस में जोड़ दिया गया है. इसका मतलब यह है कि डीलर जितना राशन तौलेगा, उतना ही वजन अपने आप मशीन में दर्ज हो जाएगा और उसी के आधार पर रसीद जारी होगी. इससे पहले डीलर अलग से कांटे पर तौलकर पॉस मशीन में मैन्युअल एंट्री करते थे, जिसमें गड़बड़ी की संभावना रहती थी और कई बार उपभोक्ताओं को कम राशन मिलता था.


गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत
अब ई-POS एप के जरिए मशीन-टू-मशीन (M2M) कनेक्टिविटी लागू की गई है. इस तकनीक के कारण यदि तौल में किसी प्रकार की कमी होती है, तो सिस्टम खुद ही ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देगा. यानी अब किसी भी उपभोक्ता को कम राशन देना संभव नहीं होगा. यह बदलाव खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.


निगरानी व्यवस्था भी मजबूत
इस डिजिटल सिस्टम की एक और खासियत यह है कि राशन वितरण से जुड़ा हर डेटा रियल टाइम में स्टेट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा. किस डीलर ने किस दिन किस उपभोक्ता को कितना राशन दिया, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी.


समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी
अब अधिकारियों को राशन दुकानों पर जाकर रजिस्टर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए स्टॉक और वितरण का पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध रहेगा. अगर कहीं स्टॉक और वितरण में अंतर पाया जाता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी.


उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा
जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के अनुसार, पॉस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटे के सॉफ्टवेयर से पूरी तरह जोड़ दिया गया है. अब जितना राशन तौला जाएगा, उतना ही वजन मशीन में दिखाई देगा और उसी आधार पर उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा.


राशन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा
इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करोड़ों राशन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. अब उन्हें कम राशन मिलने की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तकनीक खुद ही उनके अधिकार की सुरक्षा करेगी. साथ ही, यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास को और मजबूत करेगा.

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