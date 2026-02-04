Jaipur: हाईटेक सिस्टम के बावजूद गायब हुआ लाखों किलो गेहूं, 636 डीलरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Rajasthan News: राजस्थान में 636 राशन डीलरों द्वारा 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की हेराफेरी का मामला सामने आया है. भारी गड़बड़ी के बाद 4 फरवरी से कांटा सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि 4.40 करोड़ लाभार्थियों का हक सुरक्षित रहे और भ्रष्ट डीलरों पर लगाम लग सके.
Wheat Scam Rajasthan: राजस्थान का राशन वितरण सिस्टम आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां तकनीक और पारदर्शिता के दावे खोखले नजर आ रहे हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग खुद को 'हाईटेक' बताता है-पीओएस (PoS) मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और रियल-टाइम ऑनलाइन डेटा. लेकिन इसी 'स्मार्ट' सिस्टम की नाक के नीचे गरीबों के हक के गेहूं की ऐसी लूट मची कि विभाग के खुद के आंकड़े ही उसकी पोल खोल रहे हैं.
कागजों में बंटा, गोदामों से गायब
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 636 राशन डीलरों के यहां भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है. इन डीलरों के पास 100 क्विंटल (10,000 किलो) से भी अधिक गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) में मेल नहीं खाया. सरल शब्दों में कहें तो, जो गेहूं कागजों में लाभार्थियों को बंटा हुआ दिखाया गया, वह असल में दुकानों से नदारद था.
इस महाघोटाले के बाद विभाग ने कार्रवाई तो की, लेकिन उसकी रफ्तार पर सवालिया निशान हैं- 501 दुकानों के लाइसेंस निलंबित (Suspend) किए गए. 394 दुकानों के प्राधिकार पत्र निरस्त (Cancel) हुए. चिंता की बात यह है कि 100 से ज्यादा डीलर अब भी ऐसे हैं जिन पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है.
पूर्वी राजस्थान बना लूट का केंद्र
गेहूं चोरी के इस खेल में पूर्वी राजस्थान और कुछ सीमावर्ती जिले सबसे आगे रहे.
इन जिलों में आम आदमी को अक्सर यह कहकर खाली हाथ लौटा दिया जाता था कि "स्टॉक खत्म हो गया है", जबकि वह गेहूं ऊंचे दामों पर बाजार में बेचा जा रहा था.
अब आर-पार की जंग
बढ़ती शिकायतों और लूट के इस खेल को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अब सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है.
4 फरवरी यानी आज से पूरे प्रदेश में तौलन यंत्रों (Electronic Scales) का सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है. ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष कैंप लगाकर हर कांटे की कानूनी जांच होगी और उस पर सरकारी मुहर लगेगी.
सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 4.40 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उनके हक का एक-एक दाना सुरक्षित पहुंचाना है. मंत्री का साफ संदेश है-तौल में हेराफेरी हुई, तो जेल तय है.
सवाल जो सिस्टम को चुभ रहे हैं
जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो बिना 'मिलीभगत' के लाखों किलो गेहूं गायब होना असंभव है. क्या सिर्फ राशन डीलरों पर कार्रवाई काफी है? उन अधिकारियों का क्या, जिनकी निगरानी में यह गेहूं गायब हुआ? जब तक दोषियों पर कार्रवाई की रफ्तार तेज नहीं होती, तब तक गरीब की थाली तक पूरा राशन पहुंचना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा.
