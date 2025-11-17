Zee Rajasthan
RBSE 10th-12th Board Exams: क्या इस बार फरवरी में शुरू हो जाएंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा?

Rajasthan 10th-12th Board Exams: इस बार राजस्थान की कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारियां तेज से चल रही हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि परीक्षा फरवरी में शुरू हो सकती हैं. 
 

Published: Nov 17, 2025, 03:09 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 03:09 PM IST

Rajasthan 10th-12th Board Exams: इस बार कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले से तेज गति से आयोजित करने की तैयारी चल रही हैं. राज्य का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को शामिल करते हुए परीक्षा 12 फरवरी से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत टाइम-टेबल को अंतिम रूप देने का काम लगभग पूरा हो गया है.

ऐसे में मार्च के पहले पखवाड़े में ही सभी परीक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं. पिछले वर्ष ये परीक्षाएं मार्च-अप्रैल के मध्य आयोजित हुई थी. इस बार जल्दी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत करना और छात्रों को बेहतर अध्ययन-समय देना और परीक्षाओं के बाद शीघ्र परिणाम घोषित करना है.

जिलों में परीक्षा केंद्रों को लेकर तैयारियों का दौर भी जारी है. पुराने परीक्षा केन्द्रों की समीक्षा की जा रही है और साथ ही नए केन्द्रों के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं ताकि विद्यार्थियों को अधिक-सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जा सके. उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित करेगा, जिसमें विषयवार समय, परीक्षा दिवस तथा प्रवेश- पत्र का विवरण होगा.

परीक्षा-तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को सुझाव दिया गया है कि वे अभी से नियमित रूप से पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र, मॉडल पेपर और समायोजित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू कर दें. साथ ही परीक्षा केंद्र की सूचना आते ही अपनी पंजीकरण एवं प्रवेश-प्रपत्र की स्थिति सुनिश्चित कर लें.

बता दें कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू हुई और 4 अप्रैल 2025 तक चली थी और 12वीं की परीक्षा 6 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुई थी.

बता दें कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू हुई और 4 अप्रैल 2025 तक चली थी और 12वीं की परीक्षा 6 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुई थी.

