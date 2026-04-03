राजस्थान में विकास को मिली रफ्तार, केन्द्र से आया 19 हजार करोड़ का फंड

CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहयोग के मामले में बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों, बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राज्य को अभूतपूर्व फंड प्राप्त हुआ है. मार्च माह में ही प्रदेश को करीब 19 हजार करोड़ रुपये की राशि मिली, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, वित्त आयोग की सिफारिशों और कर हिस्सेदारी के जरिए कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. यह आंकड़ा पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी अधिक बताया जा रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती मिल रही है.

किसके लिए कितना मिला फंड

इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2025-26 में सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केन्द्र से 10,548 करोड़ रुपये मिले हैं. यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के तीन वर्षों में मिले 7,290 करोड़ रुपये से काफी अधिक है. वहीं, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1,694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछली सरकार के अंतिम दो वर्षों में मिले 140 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 12 गुना ज्यादा है.

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केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी राजस्थान आगे

केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है. वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के तहत 13,658 करोड़ रुपये जारी किए गए. बेहतर प्रदर्शन के चलते केन्द्र सरकार ने राज्य को 350 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी है. इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के तहत 15,666 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.



चिकित्सा क्षेत्र के लिए मिली तगड़ी राशि

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राज्य को बड़ी मजबूती मिली है. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत चिकित्सा क्षेत्र के लिए 2,693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली, जो पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है. उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में इस मद में केवल 833 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यय भी बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 72 प्रतिशत था.

शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 6,065 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा स्कूलों के निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति भी मिली है. केन्द्र सरकार से मिल रही यह रिकॉर्ड वित्तीय सहायता राज्य में विकास परियोजनाओं को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो रही है.

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