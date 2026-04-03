रंग लाई CM भजनलाल शर्मा की मेहनत, राजस्थान को मिली 1.20 लाख करोड़ की दमदार फंडिंग

Jaipur News: राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्र से मिले आर्थिक सहयोग को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है. जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य को विभिन्न मदों में कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह अब तक का एक रिकॉर्ड माना जा रहा है, जिसने पूर्ववर्ती वर्षों के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.

इन आंकड़ों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरों, केंद्र के साथ बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम बताया जा रहा है. सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

विशेष रूप से मार्च माह में ही राज्य को केंद्र से करीब 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई, जिसने कुल फंडिंग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. राज्य सरकार का कहना है कि इस सहयोग से ‘डबल इंजन सरकार’ की अवधारणा को मजबूती मिली है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति मिल रही है.

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सहायता में काफी बढ़ोतरी

पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्की)’ योजना के तहत भी राजस्थान को उल्लेखनीय लाभ मिला है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत राज्य को 10 हजार 548 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, पूर्ववर्ती सरकार के तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में यह राशि केवल 7 हजार 290 करोड़ रुपये थी. इससे स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में इस मद में सहायता में काफी वृद्धि हुई है.

चिकित्सा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी

इसी तरह, एसएनए-स्पर्श पोर्टल पर संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 15 हजार 666 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है. चिकित्सा क्षेत्र में भी इस वर्ष रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है, जहां 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2 हजार 693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली. पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में यह आंकड़ा केवल 833 करोड़ रुपये था.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी खर्च के आंकड़ों में सुधार हुआ है. वर्ष 2021-22 में जहां व्यय 72 प्रतिशत था, वहीं 2022-23 में 82 प्रतिशत, 2023-24 में 79 प्रतिशत और 2024-25 तथा 2025-26 में यह बढ़कर 98 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और फंड उपयोग में सुधार हुआ है.

शिक्षा क्षेत्र में ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है. इसके मुकाबले, पूर्ववर्ती सरकार के समय 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही मिले थे. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सामान्य आवंटन से अलग स्कूलों के निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी भी दी है.

राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा

सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिली है. केंद्रीय सड़क निधि के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 हजार 694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम दो वर्षों में मिले कुल अनुदान से 140 करोड़ रुपये अधिक हैं. एसएनए-स्पर्श पोर्टल पर योजनाओं के संचालन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है. इसी उपलब्धि के चलते केंद्र सरकार ने सास्की योजना के तहत राज्य को 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है.

एसएनए-स्पर्श, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों, सास्की योजना, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से और अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व राशि प्राप्त हुई है.

ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों पर सवाल उठाए जा रहे थे. हालांकि, सरकार का दावा है कि ये आंकड़े उन आरोपों का सीधा जवाब हैं. अब राजनीतिक रूप से यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन नए आंकड़ों के सामने अपनी रणनीति किस तरह तय करता है. यह भी स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर सियासी बहस अभी जारी रहने वाली है.

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