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राजस्थान में भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने की कोशिश, 10 फीसदी से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए तो अयोग्य

Jaipur News : पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट में उत्तर विकल्प खाली छोड़ने को लेकर कई मामले सामने आए थे, ऐसे में चयन बोर्ड का 10 फीसदी से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देने पर अयोग्य घोषित करने के फैसले का असर दिख रहा है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 13, 2026, 04:18 PM|Updated: Jun 13, 2026, 04:18 PM
राजस्थान में भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने की कोशिश, 10 फीसदी से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए तो अयोग्य
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और संभावित धांधलियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चयन बोर्ड द्वारा लिया गया. महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावी साबित होता नजर आ रहा है. बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, कि अगर कोई अभ्यर्थी प्रश्नपत्र में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के विकल्प खाली छोड़ता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा. अब इस नियम के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है.

कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए शिक्षक भर्ती लेवल फस्ट के प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम में 5761 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है, इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रश्नों के उत्तर विकल्प खाली छोड़े थे, जिसके चलते उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया,

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गौरतलब है कि पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट में उत्तर विकल्प खाली छोड़ने को लेकर कई मामले सामने आए थे, आरोप लगाए गए थे कि कुछ मामलों में ओएमआर शीट से जुड़ी अनियमितताओं और हेरफेर की आशंकाएं बनी रहती हैं, इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए यह नियम लागू किया था, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इससे पहले जारी किए गए अन्य भर्ती परीक्षा परिणामों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया है, अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया में अनुशासन बढ़ा है और जानबूझकर उत्तर खाली छोड़ने जैसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगा है,

भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सख्त नियम आवश्यक हैं. चयन बोर्ड का ये निर्णय भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और धांधलियों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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