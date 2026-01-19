REET भर्ती 2026: RAS लेवल के सवालों ने छुड़ाए पसीने, आज अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा, जानें पूरी अपडेट

REET Mains Exam 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित रीट मेन्स (शिक्षक भर्ती) 2026 का महाकुंभ प्रदेश भर में जारी है. 17 जनवरी से शुरू हुई यह परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी. आज यानी सोमवार को परीक्षा का तीसरा दिन है, जहां पहली शिफ्ट में अंग्रेजी और दूसरी शिफ्ट में हिंदी विषय के अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं.

पेपर का स्तर

शुरुआती दो दिनों (17 और 18 जनवरी) के पेपर के बाद अभ्यर्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. लेवल-1 और लेवल-2 (साइंस-मैथ्स व सोशल स्टडी) के पेपर को लेकर मुख्य बातें- कई परीक्षार्थियों ने पेपर की तुलना RAS प्रारंभिक परीक्षा से की है. सवालों का स्तर काफी गहरा और विश्लेषणात्मक (Analytical) रहा है.

वहीं अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी शिकायत पेपर के लेंथी (काफी बड़ा) होने को लेकर रही. परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर तो अच्छा था, लेकिन सवालों की प्रकृति ऐसी थी कि तय ढाई घंटे का समय कम पड़ गया. बता दें कि पहले दिन के पेपर लेवल-1 की परीक्षा में 94% उपस्थिति दर्ज की गई, जो इस भर्ती के प्रति अभ्यर्थियों के भारी उत्साह और कड़ी प्रतिस्पर्धा को दिखाती है.

आज और कल का शेड्यूल

रीट मेन्स के अगले दो दिनों का कार्यक्रम इस प्रकार है-

19 जनवरी : सुबह की शिफ्ट (10:00 - 12:30) में अंग्रेजी और शाम की शिफ्ट (3:00 - 5:30) में हिंदी विषय की परीक्षा.

20 जनवरी: अंतिम दिन दोनों पालियों में संस्कृत विषय की परीक्षा के साथ आयोजन का समापन होगा.

कड़ा मुकाबला

इस भर्ती में पदों की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या चौंकाने वाली है. कुल पद की संख्या 7,759 (लेवल-1 के 5,636 और लेवल-2 के 2,123 पद) है.जिसमें लगभग 9 लाख 65 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. ये विशेष रूप से लेवल-1 में एक पद के लिए 150 से अधिक उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है, जो कट-ऑफ को ऊपर ले जा सकता है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें.

