/Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

Jaipur News: करीब डेढ़ दशक के लम्बे इंतजार के बाद राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे. राजस्थान को शनिवार को रिफाइनरी की सौगात मिलेगी.

आगामी समय में इससे उत्पन्न होने वाले पेट्रोल और डीजल सहित अन्य उत्पादों को राजस्थान में ही सर्वाधिक उपयोग में लिया जाएगा. राजस्थान रिफाइनरी इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे न केवल राजस्थान में निकाले जाने वाले तेल को रिफाइन किया जाएगा, बल्कि साथ ही बाहर से आयात होकर आने वाले क्रूड ऑयल को भी रिफाइन किया जा सकेगा.

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जमीन पर रिफाइनरी का पूरा प्रोजेक्ट लगाया गया

पचपदरा में यह रिफाइरी 79459 करोड़ की लागत से तैयार हुई है हालांकि वर्ष 2013 में जब रिफाइनरी लगाने का पहला एमओयू हुआ था, तब इसकी लागत करीब 37 हजार करोड़ रुपये ही थी लेकिन पिछले 12 वर्षों में तैयार होने में इसकी लागत दोगुना से भी अधिक बढ़ चुकी है. करीब 4817 एकड़ जमीन पर रिफाइनरी का पूरा प्रोजेक्ट लगाया गया है. यहां सालाना 9 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जा सकेगा. इसमें से डेढ़ मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल जहां राजस्थान के तेल कुओं से निकाला जाएगा. जबकि साढ़े 7 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल बाहर से आयात किया जाएगा. यह आयातित क्रूड ऑयल मूंदड़ा पोर्ट से राजस्थान रिफाइनरी तक पहुंचेगा. आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को रिफाइनरी का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन एक दिन पहले रिफाइनरी में आग लगने के चलते इसे स्थगित किया गया था.

कैसे तैयार हुई राजस्थान रिफाइनरी ?

- 4153 एकड़ क्षेत्र में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल, 250 एकड़ क्षेत्र में मार्केटिंग टर्मिनल बनाया

- 414 एकड़ में रिजर्वायर सहित टाउनशिप एरिया रखा गया

- 375 एकड़ में क्रूड ऑयल टर्मिनल बनाया गया, 97 एकड़ में नाचना रिजर्वायर

- मूंदड़ा पोर्ट से क्रूड ऑयल के लिए 489 किमी की क्रॉस कंट्री प्राइपलाइन डाली गई

- नाचना से 230 किमी रॉ वाटर पाइपलाइन डाली गई

- मंगला टर्मिनल से 75 किमी की लोकल क्रूड पाइपलाइन डाली गई

- GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड ने बागोडा से 85 किमी नेचुरल गैस लाइन बिछाई

- एचपीसीएल ने पालनपुर के लिए 216 किमी की प्रॉडक्ट पाइप लाइन डाली गई

- ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए 560 मेगा वाट का सोलर पॉवर प्लांट लगाया जा रहा

- इसके लिए HPCL और ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच MOU हो चुका

26 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की

एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान रिफाइनरी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही राजस्थान के करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है. इसके बाद अब रिफाइनरी से पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शुरू होने के बाद रोजगार में और बढ़ोतरी होगी. साथ ही राजस्थान सरकार को सालाना करीब 6 हजार करोड़ का राजस्व वैट के जरिए मिल सकेगा. रिफाइनरी में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी एचपीसीएल की है, जबकि 26 प्रतिशत राजस्थान सरकार की है. ऐसे में रिफाइनरी शुरू होने पर राज्य सरकार को लाभांश में से भी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी.

क्या पेट्रो उत्पाद तैयार होंगे, विपणन कैसे होगा ?

- उत्पाद के रूप में सालाना 995 किलो टन पेट्रोल उत्पादित होगा

- 4035 किलो टन डीजल, 1073 किलो टन पॉलीप्रोपाइलीन

- 479-479 किलो टन HDPE, LLDPE पॉलीथीन निकलेंगे

- 146 किलो टन ब्यूटाडीन, 134 किलो टन बेंजीन

- 104 किलो टन टॉल्युइन और 157 किलो टन सल्फर निकलेंगे

- रिफाइनरी के उत्पादों की सर्वाधिक खपत राजस्थान में ही होगी

- एचपीसीएल द्वारा राजस्थान में अलग-अलग जगह पर नए पेट्रोल पम्प खोले जाएंगे

- अब तक राज्य सरकार की 304 जगह चिन्हित की जा चुकी

- राज्य सरकार एचपीसीएल को इनके लिए जमीन आवंटित करेगी

- इसके लिए 31 अगस्त तक राज्य सरकार की नीति फाइनल होगी

- नए पेट्रोल पम्प खोलने पर एचपीसीएल करीब 400 करोड़ का निवेश करेगी

- राज्य सरकार के विभागों द्वारा ईंधन खरीद में एचपीसीएल प्रिफरेंशियल सप्लायर बनेगा

पचपदरा तक रेल लाइन का सर्वे हुआ पूरा

पॉली एथिलीन उत्पादन के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा प्लांट है. वहीं वर्ल्ड स्केल पर पॉली प्रोपिलीन का उत्पादन संभव हो सकेगा. भारत में सर्वाधिक 26 प्रतिशत पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स राजस्थान रिफाइनरी का होगा. बड़ी बात यह है कि प्लांट से जीरो लिक्विड इफ्ल्यूंट डिस्चार्ज रहेगा. पचपदरा में रिफाइनरी तक आवागमन के लिए रेलवे लाइन भी डाली जा रही है. बालोतरा से पचपदरा के बीच रेल लाइन सर्वे पूरा हो चुका है. इसके बाद पेट्रो-केमिकल उत्पादों को रेल नेटवर्क के जरिए देशभर में भेजा जा सकेगा.