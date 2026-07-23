/राजस्थान रिफाइनरी पेट्रोजोन में निवेशकों के लिए शानदार मौका, आराम से मिलेगा कच्चा माल बढ़ेगा औद्योगिक निवेश

Jaipur News : राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होने के साथ ही अब रिफाइनरी पेट्रो जोन में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि रिफाइनरी से उत्पादों की सहज उपलब्धता होगी. इस कारण रिफाइनरी पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल से जुड़े उद्योगों की स्थापना निवेशक उद्यमियों के लिए लाभकारी हो गया है. पेट्रोजोन में हाई डेनसिटी पॉलीएथिलीन यानी HDPE, लिनियर लो डेनसिटी पॉलीएथिलीन यानी LLDPE, पॉलीप्रोपिलिन उत्पादों के उद्योग धंधे लगाने के लिए मांग के अनुसार कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा. इससे पेट्रोकेमिकल उद्योग में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध हो गए हैं. उन्होंने उद्योग विभाग व रीको से आग्रह किया कि वे इस क्षेत्र के निवेशकों की मैपिंग कर पेट्रोजोन में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें.

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेगे - एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा

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एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा ने बुधवार को सचिवालय में उद्योग, रीको, पेट्रोलियम - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग- रीको को कम पानी - शोधित पानी (ट्रीटेड) का उपयोग करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करना होगा. उन्होंने कहा कि पेट्रोजोन में उद्यमों की स्थापना से रिफाइनरी के सहउत्पादों का प्रदेश में ही उपयोग, प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा. इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढेंगे. राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी और प्रदेश की इकोनॉमी बूस्टअप होगी.

ACS माइंस अपर्णा अरोरा की बैठक की बड़ी बातें

- ACS अपर्णा अरोरा ने रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए

- पेट्रोकेमिकल उद्योगों के उत्पादों की मांग और आपूर्ति संभावनाओं को आकलन कराएं

- इस तरह के उद्योगों को चिन्हित कर पेट्रोजोन में निवेश करवाना प्राथमिकता होगी

- उद्योग, रीको और बीआईपी एचपीसीएल रिफाइनरी से समन्वय कर निवेश कराएंगे

- एचपीसीएल के निदेशक मार्केटिंग अमित गर्ग ने बताया,

- पेट्रोजोन में पानी की टंकियां, कैरी बैग, शापिंग बैग, फर्टिलाइजर,

- केमिकल व सीमेंट पैकिंग बैग, प्लास्टिक रस्सी, तेल, घी, दूध की पैकिंग थैलियां,

- कंटेनर, केमिकल कंटेनर, क्रेट, सिंचाई व घरेलू फिटिंग के पाइप्स,

- रोड डिवाइडर, मास्क, बोप, डायपर्स, दस्ताने नेट,

- घरेलू उपयोग के प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने के उद्योग लगाए जा सकते हैं

- पेट्रो जोन के उद्यमियों को जीरो इंवेट्री कॉस्ट पर सुविधाएं दी जाएंगी