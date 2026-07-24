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राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, सालों से लंबित राजस्व मामलों पर मुख्य सचिव का सख्त आदेश

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए सख्ती बढ़ा दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को नियमित सुनवाई, समयबद्ध फैसले, अतिक्रमण और भूमि विवादों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 24, 2026, 10:58 AM|Updated: Jul 24, 2026, 10:58 AM
राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, सालों से लंबित राजस्व मामलों पर मुख्य सचिव का सख्त आदेश
Image Credit: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए केस निवारण निर्देश.

Jaipur News: प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली की तीसरी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाई जाए. उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय आमजन को न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं और इनमें अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी.

अप्रैल और मई में हुई दो समीक्षा बैठकों के बाद आयोजित तीसरी बैठक में मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व विवादों का शीघ्र समाधान सरकार की प्राथमिकता है. बैठक की शुरुआत में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने राज्यभर के राजस्व न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की.

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प्रकरणों में नियमित सुनवाई कर शीघ्र हो निर्णय

मुख्य सचिव ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में केवल समन की तामील शेष है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए. वहीं, अंतिम बहस की स्थिति में पहुंच चुके प्रकरणों में नियमित सुनवाई कर शीघ्र निर्णय सुनाए जाएं. उन्होंने वंचित और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए. मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों की नियमित मॉनिटरिंग और मासिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उपखंड अधिकारियों को तहसीलदारों और पटवारियों के साथ नियमित बैठकें करने तथा लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी न्यायालय को समय पर राजस्व अभिलेख या मौका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राजस्व अधिकारियों को न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश

बैठक में चारागाह भूमि, मंदिर माफी भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए. साथ ही भूमि स्वामित्व, सीमांकन, बंटवारा, रास्ता और नामांतरण जैसे मामलों में भी तेजी लाने को कहा गया. मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित स्थायी एरियर रिव्यू कमेटी की नियमित बैठकें कराने, जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने और राजस्व अधिकारियों को न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए.

उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व वादों में अनावश्यक स्थगन से बचा जाए, ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके. बैठक में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और राजस्व मंडल के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से सीधे संवाद कर लंबित मामलों की स्थिति, चुनौतियों और प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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