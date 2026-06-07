/Rajasthan: RGHS में बड़ा बदलाव, अब आधार बायोमेट्रिक के बिना नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के लाभार्थियों के सत्यापन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के Sub-AUA कोड के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई है.

विभिन्न सेवाओं का किया गया डिजिटलीकरण

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अप्रैल 2021 में शुरू की गई RGHS योजना के तहत लाभार्थी पंजीकरण, अस्पतालों, फार्मेसियों, डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटरों के पैनलमेंट सहित विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है. अब कैशलेस उपचार का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा.

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी

इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) ने भी RGHS को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के Sub-AUA कोड के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण सेवाएं उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है. इसके लिए RGHS को स्वास्थ्य विभाग की लिखित सहमति, तकनीकी एवं प्रबंधन स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सुरक्षा ऑडिट और UIDAI और DoIT&C की सभी गाइडलाइंस की पालना करनी होगी.

इसी बीच वित्त विभाग ने 5 जून 2025 के आदेश के तहत RGHS की प्रशासनिक संरचना और कार्यों को राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक अलग वर्टिकल के रूप में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है.

इस तरह लगेगा फर्जीवाड़े पर अंकुश

इसका उद्देश्य RGHS और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बीच बेहतर समन्वय और सिस्टम इंटीग्रेशन सुनिश्चित करना बताया गया है. RGHS कार्यालय और उससे जुड़ा स्टाफ भी अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा.

सरकार का मानना है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन लागू होने से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और केवल पात्र लाभार्थियों को ही कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देती है.

