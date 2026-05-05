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RGHS घोटाला: फर्जी जांच और मिलीभगत से करोड़ों की चपत, डॉक्टर- लैब संचालक गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में आरजीएचएस में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर जांच की जा रही है. फिलहाल SOG ने डॉक्टरों और लैब संचालकों की मिलीभगत का खुलासा कर गिरफ्तार किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 05, 2026, 07:44 PM|Updated: May 05, 2026, 07:44 PM
RGHS घोटाला: फर्जी जांच और मिलीभगत से करोड़ों की चपत, डॉक्टर- लैब संचालक गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में एक ओर जहां आरजीएचएस के करीब 2200 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर अस्पतालों, डॉक्टरों और फार्मेसी संचालकों में विरोध चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर इसी योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने डॉक्टरों और लैब संचालकों की मिलीभगत से किए जा रहे करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा करते हुए एक सरकारी डॉक्टर और एक निजी लैब संचालक को गिरफ्तार किया है.

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निशुल्क व सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, कुछ डॉक्टरों और लैब संचालकों की साठगांठ के चलते गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है. इस तरह की अनियमितताओं से न केवल सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि जरूरतमंद मरीजों तक योजना का लाभ भी प्रभावित हो रहा है. एसओजी की जांच में सीकर स्थित बी. लाल लैब के संचालक डॉ. बनवारी लाल उर्फ बी. लाल और सरकारी हॉस्पिटल एस.के. हॉस्पिटल सीकर में पोस्टेड डॉ. कमल कुमार अग्रवाल (एमएस ऑर्थो, एसोसिएट प्रोफेसर) की भूमिका सामने आई. दोनों को गिरफ्तार किया गया है.

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ऐसे किया जा रहा था फर्जीवाड़ा
जांच में सामने आया कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से आरजीएचएस योजना का दुरुपयोग कर रहे थे.
बिना मरीज को देखे फर्जी परामर्श पर्चियां तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करना, जरूरत न होने पर भी महंगी जांचें, खासकर MRI लिखना, सामान्य MRI को 'Contrast MRI' दिखाकर ज्यादा भुगतान लेना.
एक ही जांच को कई बार दर्शाकर (5-6 रिपोर्ट अपलोड कर) अतिरिक्त क्लेम उठाना
डॉक्टर की अनुपस्थिति में भी फर्जी पर्चियां बनाना
जांच रिपोर्ट की तिथि बदलकर भुगतान प्राप्त करना

जांच में चौंकाने वाले खुलासे
एसओजी जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए,एक मामले में मरीज की MRI 4 दिसंबर 2023 की थी, लेकिन 5 दिसंबर दिखाकर भुगतान लिया गया, जबकि मरीज उस दिन सीकर आया ही नहीं था. एक अन्य मामले में मरीज किसी अन्य अस्पताल में भर्ती था, फिर भी उसके नाम से फर्जी जांच क्लेम किया गया. प्राइवेट डॉक्टर के रेफरल को सरकारी डॉक्टर के नाम से दिखाकर क्लेम उठाया गया. कई मामलों में मरीजों की जानकारी के बिना ही उनके नाम पर फर्जी क्लेम लिए गए.

इस संगठित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की वित्तीय हानि हुई है. साथ ही, वास्तविक मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हुई हैं और योजना की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं.

डॉक्टरों और लैब कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच
एसओजी ने संकेत दिए हैं कि इस घोटाले में अन्य डॉक्टरों और लैब कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब आरजीएचएस के बकाया भुगतान को लेकर चिकित्सा क्षेत्र में पहले से ही असंतोष व्याप्त है, जिससे योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इससे पहले राजस्थान स्वास्थ्य विभाग RGHS योजनाओं में गड़बड़ी मामले में अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई कर चुका है. राजस्थान सरकार ने अनियमितता करने पर 7 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है. मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. कमल कुमार अग्रवाल एवं डॉ. सुनील कुमार ढाका एवं जनरल मेडिसिन विभाग के सह आचार्य डॉ. मुकेश वर्मा, सीएचसी किरवा के डॉ. राकेश कुमार, एसके अस्पताल के डॉ. गजराज सिंह, डॉ. एसएस राठौड़ तथा डॉ. सुनील शर्मा को निलंबित किया गया. इसी प्रकार योजना में अनियमितता कर अनुचित लाभ लेने पर भरतपुर के भरतपुर नर्सिंग होम तथा बीकानेर के बोथरा डायग्नोस्टिक एण्ड इमेजिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है. संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है.

आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जांच रिपोर्ट में यह तथ्य गंभीर रूप से उजागर हुआ है कि भरतपुर स्थित कशिश फार्मेसी एवं भरतपुर नर्सिंग होम द्वारा मिलीभगत कर आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा कर राजकोष को भारी हानि पहुंचाई है. जांच में पाया गया कि अस्पताल की डॉक्टर संगीता अग्रवाल द्वारा आरजीएचएस में पूर्व में अनुमोदित ना होते हुए भी आरजीएचएस का बोर्ड लगाकर लाभार्थियों को आरजीएचएस से सुविधा देने का प्रलोभन दिया.
अपने अस्पताल में आरजीएचएस कार्ड धारकों का इलाज किया एवं टीआईडी जनरेट करने के लिए उनके एसएसओ आईडी पासवर्ड लिए और उपचार उपरान्त अपने ही अस्पताल की कशिश फार्मेसी से जांचें एवं दवाइयों को फर्जी तरीके से आरजीएचएस पोर्टल पर एडजेस्ट कर भुगतान प्राप्त किया. दोनों संस्थानों ने मिलीभगत कर लाभार्थियों के नाम पर फर्जी बिल तैयार कर क्लेम स्वीकृत करवाने की कोशिश की, जिससे प्रत्यक्ष रूप से राजकोष को हानि पहुंची है. अस्पताल को आरजीएचएस योजना से पहले ही डी-एम्पेनल किया जा चुका है. अब एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है.

परीक्षण रिपोर्टों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई
डॉ. बोथरा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत क्लेमों की जांच में पाया गया कि कई मामलों में मरीजों को आवश्यकता से अधिक जांचें लिखी गईं और परीक्षण रिपोर्टों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई. जांच में यह सामने आया कि कुछ मरीजों के लिए HbA1c, RA Factor, Procalcitonin जैसे परीक्षण दर्शाए गए, जबकि रिकॉर्ड में आवश्यक चिकित्सीय औचित्य स्पष्ट नहीं था. इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में T2DM के लिए दर्शाए गए HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई और ओपीडी स्लिप पर भी संबंधित परामर्श का उल्लेख नहीं मिला.

पीबीएम राजकीय चिकित्सालय, बीकानेर के वरिष्ठ चिकित्सकों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया. संबंधित चिकित्सकों के बयानों में यह तथ्य सामने आया कि जिन पर्चियों पर उनके नाम एवं सील दर्शाए गए हैं, उनमें से कई पर हस्ताक्षर एवं लेखन उनके द्वारा किया जाना स्वीकार नहीं किया गया. कुछ चिकित्सकों ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अवधि में वे अवकाश पर थे और उस दिन ओपीडी में कार्यरत नहीं थे, फिर भी उनके नाम से पर्चियां एवं जांचें दर्शाई गईं. जांच में यह भी पाया गया कि कुछ पर्चियों पर दर्शाए गए चिकित्सक उस समय पीबीएम अस्पताल में पदस्थापित ही नहीं थे या उनका पंजीयन बाद की तिथि का था.

19 एफआईआर दर्ज
RGHS योजना में अनियमितताएं करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी एवं लाभार्थियों पर पूर्व में भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है. योजना में गड़बड़ी पर अस्पताल एवं फार्मेसी के विरूद्ध 19 एफआईआर दर्ज करवाई है. अनियमितता पर 7 चिकित्सकों सहित 64 कार्मिकों को निलंबित किया गया है और करीब 500 कार्ड ब्लॉक किए गए हैं और कार्ड के दुरूपयोग पर लाभार्थियों से करीब 2 करोड़ की राशि वसूल की गई है. इसी प्रकार 33 अस्पतालों का टीएमएस एवं 39 अस्पतालों का भुगतान ब्लॉक किया गया है. साथ ही, 8 अस्पताल डी-एम्पेनल किए गए हैं. इन अस्पतालों से 32 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई है. इसी प्रकार 212 फार्मेसी का टीएमएस ब्लॉक किया गया और इनसे 5 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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