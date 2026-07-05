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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से उद्योगों को मिली रफ्तार, 2,661 करोड़ के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार

Rajasthan RIPS 2024: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024 के तहत 25 से अधिक उद्यमों को विभिन्न अनुदान स्वीकृत हुए हैं. 2,661 करोड़ रुपये के निवेश से 2,700 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. सरकार ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को भी डिजिटल और आसान बनाया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 05, 2026, 01:39 PM|Updated: Jul 05, 2026, 01:39 PM
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से उद्योगों को मिली रफ्तार, 2,661 करोड़ के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार
Image Credit: Rajasthan RIPS 2024Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan RIPS 2024: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024 प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति दे रही है. योजना के तहत नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के अनुदान और प्रोत्साहन भी उपलब्ध करा रही है. इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करना है.

राज्य स्तरीय समिति ने 25 से अधिक उद्यमों को दी स्वीकृति

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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक में 25 से अधिक उद्यमों को विभिन्न प्रकार के परिलाभ स्वीकृत किए गए. इन उद्यमों ने कुल 2,661 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसके माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिली मजबूती

राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योग और व्यापार स्थापित करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया है. आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है. साथ ही जिला और राज्य स्तर की स्वीकृति समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे निवेश प्रस्तावों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके.

उद्योगों को मिलेंगे कई प्रकार के प्रोत्साहन

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना के अनुसार, एसएलएससी की बैठक में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट और ग्रीन इंसेंटिव जैसे विभिन्न परिलाभों को मंजूरी दी गई है. इन लाभों का वितरण चरणबद्ध तरीके से संबंधित उद्यमों को किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि समिति के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्यमों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ-साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है.

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है. RIPS-2024 के तहत दी जा रही सुविधाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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