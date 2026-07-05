/राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से उद्योगों को मिली रफ्तार, 2,661 करोड़ के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार

Rajasthan RIPS 2024: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024 प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति दे रही है. योजना के तहत नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के अनुदान और प्रोत्साहन भी उपलब्ध करा रही है. इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करना है.

राज्य स्तरीय समिति ने 25 से अधिक उद्यमों को दी स्वीकृति

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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक में 25 से अधिक उद्यमों को विभिन्न प्रकार के परिलाभ स्वीकृत किए गए. इन उद्यमों ने कुल 2,661 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसके माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिली मजबूती

राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योग और व्यापार स्थापित करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया है. आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है. साथ ही जिला और राज्य स्तर की स्वीकृति समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे निवेश प्रस्तावों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित हो सके.

उद्योगों को मिलेंगे कई प्रकार के प्रोत्साहन

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना के अनुसार, एसएलएससी की बैठक में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट और ग्रीन इंसेंटिव जैसे विभिन्न परिलाभों को मंजूरी दी गई है. इन लाभों का वितरण चरणबद्ध तरीके से संबंधित उद्यमों को किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि समिति के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्यमों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ-साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेनिंग और स्किलिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है.

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है. RIPS-2024 के तहत दी जा रही सुविधाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.