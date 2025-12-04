राजस्थान की अनोखी परंपरा का देखें वीडियो, घोड़ी पर चढ़ाने से पहले दूल्हे बने बेटे को मां ने करवाया स्तनपान!

Rajasthan Rituals: राजस्थानी शादियों में एक से बढ़कर एक परंपरा निभाई जाती हैं, जो बेहद ही अनोखे होते हैं. यहां हर 10 किलोमीटर पर अलग-अलग परंपराएं देखने को मिल जाएंगी.

इसी के चलते आज हम आपको प्रदेश की एक अनोखी रस्म के बारे में बताएंगे, जहां शादी से पहले दूल्हे की मां उसे दूध पिलाती यानी ब्रेस्ट फीड करवाती है. आप ये बात जानकर शायद चौंक गए होंगे लेकिन प्रदेश में आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है.

राजस्थानी परंपराएं और शादियां पूरे देश में काफी फेमस हैं, जिनमें से एक रस्म यह हैं कि घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को मां द्वारा स्तनपान कराना. इस रस्म के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसको लेकर कई बार कमेंट बाक्स में लोगों के बीच बहस भी हो जाती है.

जानकारी के मुताबिक, यह रिवाज राजे-रजवाड़ों के समय से चला आ रहा है. ये परंपरा मुख्य रूप से शीतला माता मंदिर से जुड़ी बताई जाती है. हालांकि आज के समय में इस रस्म को प्रतीकात्मक रूप से निभाया जाता है. यहां स्तनपान की जगह मां दूल्हे को पताशा खिलाकर अपना आशीर्वाद देती है. इस रस्म से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.

इस रस्म की जड़ें बिजोलिया की शीतला माता मंदिर से जुड़ी हुई हैं. जहां शादी से पहले पूजा-अर्चना के दौरान इस रस्म को निभाया जाता है.

कहते हैं कि दूल्हे की मां शीतला माता से प्रार्थना करती है कि उसने अपने बेटे को दूध पिलाकर और खून से सींचकर बड़ा किया है.अब वह शादी करने जा रहा है. आप मेरे बेटे और बहू की रक्षा करना.

कहा जाता है कि यह रिवाज राजस्थान के राजसी परिवारों से शुरू हुआ था, जहां दूल्हा इस तरह शादी से पहले मां का आशीर्वाद लेकर जीवन की शुरुआत करता था. पहले इस रस्म को पारंपरिक रूप से निभाया जाता है लेकिन आज के समय में इसे सांकेतिक बना दिया गया है.

