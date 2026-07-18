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अब नहीं बख्शे जाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले! सड़क सुरक्षा पर राजस्थान सरकार हुई सख्त

Jaipur News: राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ब्लैक स्पॉट सुधार, हेल्पलाइन समन्वय, ट्रॉमा सुविधाओं और जनजागरूकता पर जोर दिया. विशेष अभियान में 17,850 चालान, 487 वाहन जब्त और लाखों ट्रैफिक चालान किए गए.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 18, 2026, 10:58 AM|Updated: Jul 18, 2026, 10:58 AM
अब नहीं बख्शे जाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले! सड़क सुरक्षा पर राजस्थान सरकार हुई सख्त
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में सभी विभागों को तय समयसीमा में प्रभावी कदम उठाने होंगे.

बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की शीघ्र पहचान कर उनका सुधार करने पर जोर दिया. इसके साथ ही ट्रॉमा सुविधाओं को मजबूत करने, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा सड़क संकेतक और स्पीड लिमिट बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुसार लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने और हाईवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बल दिया.

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ऑडिट रिपोर्ट पेश
बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसके साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों की जानकारी भी अधिकारियों के सामने र

विशेष अभियान में हजारों चालान, सैकड़ों वाहन जब्त
बैठक में बताया गया कि 8 से 28 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने 17,850 चालान जारी किए. इसके अलावा 487 वाहनों को जब्त किया गया और 22 वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित किए गए. वहीं पुलिस विभाग ने 2 से 14 जुलाई के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2.71 लाख से अधिक चालान जारी किए.

1033, 108 और 112 हेल्पलाइन के बीच होगा बेहतर समन्वय
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई की 1033 हेल्पलाइन, राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा और 112 पुलिस हेल्पलाइन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए.

जिला समितियों और जनजागरूकता अभियान पर भी जोर
मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और सड़क सुरक्षा के लिए उपलब्ध निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों से जुड़े अनियमित मामलों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव परिवहन भवानी सिंह देथा, एनएचएआई अध्यक्ष संतोष यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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