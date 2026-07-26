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राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात, हीरापुरा बस स्टैंड से दौड़ेंगी 144 नई रोडवेज बसें, CM भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज को 144 नई बसों की सौगात मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हीरापुरा बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाएगी और 2500 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को हेलमेट भी वितरित किए जाएंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Jul 26, 2026, 08:58 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 08:58 AM IST
राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात, हीरापुरा बस स्टैंड से दौड़ेंगी 144 नई रोडवेज बसें, CM भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी
Image Credit: File

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में आज 144 नई बसें शामिल होने जा रही हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन हीरापुरा बस स्टैंड पर होगा, जहां मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे.

मुख्यमंत्री के आगमन पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और रोडवेज चेयरमैन उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री नई बसों का विधिवत पूजन करेंगे और कुछ बसों का निरीक्षण भी करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर सभी 144 नई बसों को रवाना करेंगे.

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सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी

कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष पहल की जाएगी. मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाएंगे. साथ ही 2500 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को हेलमेट वितरित किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात को प्रोत्साहित करना है. समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:25 बजे समारोह स्थल से रवाना होंगे.

यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद

इस आयोजन में राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक (एमडी) पुरुषोत्तम शर्मा भी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में रोडवेज से जुड़े अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे. नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है. वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित शपथ और हेलमेट वितरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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