/राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात, हीरापुरा बस स्टैंड से दौड़ेंगी 144 नई रोडवेज बसें, CM भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

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Jaipur News: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में आज 144 नई बसें शामिल होने जा रही हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन हीरापुरा बस स्टैंड पर होगा, जहां मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे.
मुख्यमंत्री के आगमन पर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और रोडवेज चेयरमैन उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री नई बसों का विधिवत पूजन करेंगे और कुछ बसों का निरीक्षण भी करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर सभी 144 नई बसों को रवाना करेंगे.
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी
कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष पहल की जाएगी. मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाएंगे. साथ ही 2500 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को हेलमेट वितरित किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात को प्रोत्साहित करना है. समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:25 बजे समारोह स्थल से रवाना होंगे.
यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद
इस आयोजन में राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक (एमडी) पुरुषोत्तम शर्मा भी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में रोडवेज से जुड़े अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे. नई बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है. वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित शपथ और हेलमेट वितरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा.
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