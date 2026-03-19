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राजस्थान स्थापना दिवस पर बड़ा तोहफा! लॉन्च हुई 207 नई बसें, महिलाओं को मिले 700 हेलमेट

Jaipur News: राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन बसों में आधुनिक सुविधाएं जैसे पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग और AC व्यवस्था शामिल है. कार्यक्रम के दौरान 700 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को हेलमेट भी वितरित किए गए, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 19, 2026, 02:33 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 02:33 PM IST

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राजस्थान स्थापना दिवस पर बड़ा तोहफा! लॉन्च हुई 207 नई बसें, महिलाओं को मिले 700 हेलमेट

Jaipur News: राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को नई रोडवेज बसों की सौगात मिली है. राजस्थान रोडवेज प्रशासन द्वारा सर्विस मॉडल पर ली गई 207 नई बसों को सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर 700 सड़क सुरक्षा की अग्रदूत महिलाओं को हैलमेट भी बांटे गए.

राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 207 नई और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बसें शामिल हो गई हैं. राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में सर्विस मॉडल पर 207 नई बसें ली गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बसों को हरी झंडी दिखाने का यह कार्यक्रम अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड पर हुआ.

सीएम ने पहले विधिवत रूप से बसों का पूजन किया. इसके बाद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा के साथ बस के अंदर चढ़कर बस में यात्री सुविधाओं का जायजा लिया. इसके बाद सभी बसों का निरीक्षण करते हुए बसों को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर सीएम ने 700 सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिला कर्मचारियों को हैलमेट भी बांटे. सीएम ने प्रतीक स्वरूप 5 महिला कर्मचारियों को खुद हैलमेट पहनाए. हैलमेट पहनाते हुए सड़क सुरक्षा को अपनाने की सीख दी. सीएम ने प्रदेशवासियों को राजस्थान के स्थापना दिवस और हिन्दू नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी.

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इस तरह की हैं राजस्थान रोडवेज की नई बसें
- 28 एसी सुविधा युक्त 2 बाई 2 की 41 सीट क्षमता की बसें
- 79 नॉन एसी 2 बाई 2 की 41 सीट क्षमता की स्टार लाइन बसें
- 100 47 सीट क्षमता की एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें शुरू की गई
- सभी बसें बीएस-6 श्रेणी की, प्रदूषण मानक, एआईएस 153 के अनुरूप
- बसों में महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, VLTD सुविधा युक्त
- एसी, नॉन एसी सभी बसों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध
- एसी बसों में रीडिंग लैंप और प्रत्येक पिलर पर पंखे भी लगे हुए

इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान की स्थापना वर्ष 1949 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी. राजस्थान की स्थापना रेवती नक्षत्र और इन्द्र योग में हुई थी. इसलिए हमने पिछली बार विधानसभा में स्थापना दिवस को चैत्र शुल्क प्रतिपदा को मनाने का निर्णय किया था. कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई.


समारोह में राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा को बसों के निर्माण और उनमें मौजूद यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. समारोह में जयपुर ग्रामीण के भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम का अभिनंदन किया. डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज को नई बसें मिलने पर सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया.

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