/राजस्थान रोडवेज में पहली बार दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 300 EV बसों को मिली हरी झंडी

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब डीजल बसों के साथ इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन किया जाएगा. रोडवेज प्रशासन ने अपने बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए दो निजी कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं. इन बसों के शामिल होने के बाद यात्रियों को आधुनिक और सुविधायुक्त सफर का अनुभव मिलेगा, वहीं रोडवेज के संचालन में भी नई तकनीक की शुरुआत होगी.

वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के पास लगभग 2600 स्वयं की बसें हैं, जिन्हें रोडवेज ने खरीदा हुआ है. इसके अलावा 800 से अधिक बसें अनुबंध पर संचालित की जा रही हैं. हालांकि अब तक सभी बसें डीजल आधारित हैं और रोडवेज के पास इलेक्ट्रिक श्रेणी की एक भी बस नहीं है. यही कारण है कि 300 इलेक्ट्रिक बसों का शामिल होना रोडवेज के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

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दो कंपनियों से अनुबंध पर ली जाएंगी 300 बसें

रोडवेज प्रशासन ने इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए दो कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए हैं. इनमें से एक कंपनी 54 बसें उपलब्ध कराएगी, जबकि दूसरी कंपनी 246 बसें मुहैया कराएगी. दोनों कंपनियों ने दिसंबर 2026 तक बसों की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है.

इन बसों के संचालन के लिए रोडवेज प्रशासन अभी से आवश्यक तैयारियों में जुट गया है. बसों के आने से पहले विभिन्न डिपो में चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं ताकि संचालन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

34.41 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से होगा भुगतान

ईवी बसों के संचालन के लिए रोडवेज प्रशासन कंपनियों को 34.41 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के किसी निगम में पहली बार इतनी कम दरों पर इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हो रही हैं. इसके लिए रोडवेज प्रबंधन और विशेष रूप से रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये सभी बसें 53 सीटों वाली एसी इलेक्ट्रिक बसें होंगी. बसों की लंबाई लगभग 13.5 मीटर होगी और इनमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

16 स्थानों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए रोडवेज प्रशासन अपने डिपो में 16 स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित कर रहा है. इन स्थानों पर निजी कंपनी द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा.

बसों की चार्जिंग के लिए रोडवेज प्रशासन कंपनी को 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करेगा. फिलहाल चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का काम जारी है और बसों के संचालन से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

एक चार्ज में 240 किलोमीटर चलेगी बस

रोडवेज प्रशासन के अनुसार एक इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने पर लगभग 240 किलोमीटर तक यात्रा कर सकेगी. संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन बसों को अधिकतम 210 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाने की योजना बनाई गई है. इससे रास्ते में बस के बंद होने या चार्ज खत्म होने की आशंका काफी कम हो जाएगी.

इन शहरों के बीच शुरू होगा ईवी बस संचालन

प्रस्तावित योजना के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन राजस्थान के 16 प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के बीच किया जाएगा. इनमें एनसीआर क्षेत्र के अलवर, भरतपुर और खैरथल तिजारा शामिल हैं.

इसके अलावा जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, कोटा और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों को भी ईवी बस सेवा से जोड़ा जाएगा. ब्यावर, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के लिए भी इलेक्ट्रिक बस संचालन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. हालांकि वर्तमान में दिल्ली रूट पर आवश्यक चार्जिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं होने के कारण वहां इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलाई जाएंगी.

पहली बार खरीदी जा रही हैं पूर्ण स्लीपर बसें

इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ राजस्थान रोडवेज पहली बार केवल स्लीपर बर्थ वाली बसें भी खरीद रहा है. 30 स्लीपर बसों की खरीद के लिए कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. ये बसें अगस्त 2026 तक रोडवेज को मिल सकती हैं.

प्रत्येक बस में ऊपर और नीचे 18 18 स्लीपर बर्थ होंगी. इन बसों में बैठने के लिए सामान्य सीटें नहीं होंगी. इनका उद्देश्य लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है.

यात्रियों को मिलेगा आधुनिक और सुविधाजनक सफर

300 इलेक्ट्रिक बसों और 30 स्लीपर बसों के शामिल होने से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. एक ओर यात्रियों को अत्याधुनिक एसी इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लंबे समय बाद स्लीपर बसों की वापसी से लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बन सकेगी. यह कदम रोडवेज को आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.