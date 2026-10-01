/राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस, 421 बसों से शुरू हुआ कारवां आज 3550 बसों तक पहुंचा

Rajasthan Roadways Foundation Day: राजस्थान रोडवेज को राजस्थान की लाइफ लाइन माना जाता है. रोडवेज बसें, यानी भरोसे का सफर... राजस्थान रोडवेज ने 1 अक्टूबर 1964 को 421 बसों के साथ सफर शुरू किया था. आज रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुए 62 साल पूरे हो गए हैं. रोडवेज ने प्रदेश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा और लाखों यात्रियों का भरोसा कायम रखा है.

शुरुआत में 8 डिपो, 2347 कर्मचारी और 70 मार्गों पर बसें चलती थी, जबकि अब वर्तमान में 1850 मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं और प्रतिदिन करीब 13.50 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं. हालांकि एक समय पर रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 5 हजार तक पहुंच गई थी. उस दौरान रोज 8 से 9 लाख यात्री सफर करते थे और बसें प्रतिदिन करीब 17 लाख किलोमीटर चलती थीं. समय पालन और कम सड़क दुर्घटनाओं के लिए रोडवेज को देश-विदेश में सम्मान भी मिला है.

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13 साल बाद रोडवेज में हो सकी नई भर्ती

आज राजस्थान रोडवेज के पास करीब 3550 बसें हैं. इनमें लगभग 2517 बसें रोडवेज के खुद के स्वामित्व की हैं, जबकि 1033 अनुबंधित बसें हैं. इनमें करीब 50 बसें पुरानी हो चुकी हैं. कर्मचारियों की संख्या भी करीब 22 हजार से घटकर 9500 रह गई है. वर्ष 2013 के बाद 2026 में करीब 500 नए परिचालकों की भर्ती हुई है. आगामी समय में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती किए जाने की भी संभावना है.

राजस्थान रोडवेज की खास बातें

वर्ष 1964 में 421 बसों के साथ शुरुआत हुई. शुरुआत में 8 डिपो में 2347 कर्मचारी कार्यरत थे. शुरुआती संचालन 70 मार्ग, 7068 किमी प्रतिदिन संचालन था. वर्तमान में करीब 3550 बसें (अनुबंधित सहित) संचालित हैं. करीब 1850 मार्गों पर रोजाना 12.50 लाख किमी बस संचालन होती है. रोज लगभग 7 से 7.50 लाख यात्री रोडवेज बसों में यात्रा करते हैं.

स्थापना दिवस पर गणेश पूजन के साथ शुरुआत

राजस्थान रोडवेज की स्थापना के 62 वर्ष पूरे हो चुके हैं. रोडवेज मुख्यालय में आज 63वां स्थापना दिवस मनाया गया. रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने मुख्यालय में गणेश पूजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की. इसके बाद मुख्यालय के सभा कक्ष में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान रोडवेज में पिछले वित्त वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. वहीं बेहतर प्रदर्शन वाले डिपो को शील्ड प्रदान की गई.

कार्यक्रम में मुख्य प्रबंधक स्तर के 3 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया. रोडवेज चेयरमैन भवानी सिंह देथा और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी कार्मिकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी. इस दौरान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक ट्रैफिक विनोद पुरोहित, कार्यकारी निदेशक प्रशासन चांदमल वर्मा, वित्तीय सलाहकार ललित वर्मा, उप महाप्रबंधक प्रशासन निशा अग्रवाल सहित मुख्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे.

श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कार्मिकों-इकाइयों का सम्मान

उच्चतम आय प्रति किमी के लिए 5 परिचालक सम्मानित किए. जालौर के भंवरलाल रैगर, जयपुर के विनोद कुमार शर्मा, सीकर के सुमन और कंचन कुमारी, डीलक्स के मुकेश कुमार जाट सम्मानित किए गए. उच्चतम डीजल औसत के लिए 3 चालक सम्मानित किए गए. सीकर के राजकुमार भामू और सुभाष पूनिया एवं हनुमानगढ़ डिपो के हरगोपाल सिंह सम्मानित किए गए.

मुख्यालय के पुरुषोत्तम पुरोहित, महेश कुमार तिवाड़ी, सुनील कुमार शर्मा, शिल्पा सक्सेना, अवधेश शर्मा, उमेश नागर, रामस्वरूप मीना, भंवर वंश प्रदीप सिंह, राकेश कुमार वर्मा, मुकुल सोनी, समीर सैन, मदन सिंह, अजय अग्रवाल, नंदिनी जांगिड़, अजय कुमार, अजय यादव, अर्जुन सैनी, दीपांशु शर्मा सम्मानित किए गए.

3 मुख्य प्रबंधक हेमराज मीना, दीपक कुमार और हरि सिंह चौहान सम्मानित हुए. श्रेष्ठ परिणाम देने वाले डिपो में विद्याधर नगर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर है. मेरी बस मेरी जिम्मेदारी में भीलवाड़ा, अनूपगढ़, प्रतापगढ़ डिपो, डीजल औसत में सुधार के लिए उदयपुर और श्रीमाधोपुर डिपो, सर्वाधिक डीजल औसत के लिए भरतपुर, खेतड़ी, विद्याधर नगर डिपो को सम्मानित किया गया.