सिंधीकैंप बस स्टैंड पर यात्रियों का सैलाब, रोडवेज की फुल तैयारी, 13 लाख किमी से अधिक...

Zee Rajasthan
Jaipur News: दिवाली पर घर लौटने वाले यात्रियों की जमकर भीड़ उमड़ रही है. इस वजह से यात्रियों को बसों में सीट मिलना मुश्किल हो रहा है. हालांकि रोडवेज प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Oct 16, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 04:12 PM IST

Jaipur News: दिवाली पर घर लौटने वाले यात्रियों की जमकर भीड़ उमड़ रही है. इस वजह से यात्रियों को बसों में सीट मिलना मुश्किल हो रहा है. हालांकि रोडवेज प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है. आज से जयपुर के सिंधीकैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है. दिवाली पर रोडवेज प्रशासन अपनी सभी बसों का संचालन सुचारू करने जा रहा है.

रोडवेज प्रशासन का प्रयास है कि उसके बेड़े में मौजूद सभी बसों को रूटों पर संचालित किया जाए. इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने केन्द्रीय कार्यशालाओं और डिपो स्तर पर बसों के मेंटिनेंस की प्रक्रिया को बेहतर किया है. वर्तमान में रोडवेज प्रशासन पिछले साल की तुलना में करीब 1 लाख किमी अधिक बस संचालन कर रहा है.

सभी बसों का संचालन किया जा सके इसके लिए स्टाफ के अवकाश निरस्त किए गए हैं. वहीं कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ को रूट पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं. रोडवेज के प्रबंधन निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि फ्लीट की सभी बसों को चलाया जाएगा. यात्रियों की मांग के मुताबिक उन्हीं रूटों पर ज्यादा बसें चलाई जाएंगी, जहां के लिए यात्रीभार अधिक होगा.

जानिए कितना है रोडवेज का वर्तमान संचालन

वर्तमान में रोजाना औसतन 12.65 लाख किमी रोडवेज बसें चल रही हैं. पिछले साल अक्टूबर में औसतन 11.91 लाख किमी बस संचालन था. पिछले साल से 6.23 फीसदी बस संचालन अधिक है. रोजाना औसतन 5.17 करोड़ रुपए आय हो रही है.

पिछले साल अक्टूबर में इसी अवधि में 4.66 करोड़ रुपए आय थी. पिछले साल से 10.86 फीसदी अधिक रोज की औसत आय हो रही है. रोडवेज के बेड़े में खुद की उपलब्ध बसें 2467, अनुबंधित 808 बसें भी रोजाना संचालित हो रही हैं.

यात्रियों के लिए मुश्किल क्या ?

दिवाली पर यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक है कि अकेले रोडवेज बसों के सहारे यात्रियों का घर पहुंच पाना मुश्किल है. दिवाली पर सबसे ज्यादा भीड़ उत्तर प्रदेश रूट की बसों में देखने को मिल रही है. जयपुर से आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, फर्रूखाबाद, कानपुर, लखनऊ रूट के यात्रियों की संख्या अधिक है.

इस रूट पर राजस्थान रोडवेज की बसों के साथ ही यूपी रोडवेज की बसें भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बसें पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं. वहीं जिन यात्रियों की मांग स्लीपर बसों की रहती है, उनके लिए रोडवेज प्रशासन के पास विकल्प नहीं है. क्योंकि रोडवेज के बेड़े में स्लीपर बसों की संख्या वैसे ही कम है. इस कारण यात्री निजी बसों से सफर करने को मजबूर हो रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

