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राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती 2024, 451 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 मई को आखिरी मौका

Rajasthan Roadways Bharti 2024: राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने परिचालक भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए आखिरी अवसर दिया है. अभ्यर्थी 4 मई 2026 को रोडवेज मुख्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकेंगे.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 02, 2026, 05:54 PM|Updated: May 02, 2026, 05:54 PM
राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती 2024, 451 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 मई को आखिरी मौका
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Rajasthan Roadways Bharti 2024: राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने परिचालक भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए आखिरी अवसर दिया है. अभ्यर्थी 4 मई 2026 को रोडवेज मुख्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकेंगे. आपको बता दें कि रोडवेज में परिचालक के 500 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के मार्फत भर्ती की जा रही है.

लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रोडवेज मुख्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था. इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद 451 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सके हैं. इससे पहले भी इन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए अवसर दिए गए थे. अब अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया गया है.

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अभ्यर्थियों को 4 मई को रोडवेज मुख्यालय में उपस्थित होना होगा. बचे हुए अभ्यर्थियों की सूची और पात्रता जांच का शेड्यूल रोडवेज की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी. इसके बाद बोर्ड के स्तर से ही मैरिट में टॉप 500 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

रोडवेज परिचालक भर्ती का गणित

राज्य सरकार ने 1650 पदों पर भर्ती की बजट घोषणा की थी. इनमें से 500 पदों की मंजूरी देते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया जारी है. 500 पदों के विपरीत 1879 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए चुना गया. इनमें से 1428 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच-दस्तावेज सत्यापन किए गए. इनमें स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र क्रीडा परिषद को सत्यापन के लिए भेजे. दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच कराने के लिए कहा गया. 451 अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 4 मई को आखिरी मौका दिया गया है. 4 मई के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी. इसके बाद बोर्ड चयनित 500 अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जारी करेगा.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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