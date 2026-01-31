राजस्थान रोडवेज के 'सपनों के बस स्टैंड' कागजों में कैद, 10 से ज्यादा शहरों में जमीन का इंतजार

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज प्रशासन आमजन को सुविधाएं देने के लिए छोटे शहरों और कस्बों में बस स्टैंड बनाने पर जोर दे रहा है. राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की अनुपालना में नए बस स्टैंड विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर लगातार प्रयासों के बावजूद रोडवेज प्रशासन को जमीन नहीं मिल पा रही है. इससे बस स्टैंड नहीं बनने से यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है.

आपको बता दें कि राज्य सरकार की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 10 जिला मुख्यालयों पर बस स्टैंड निर्माण की घोषणा हुई थी. इनमें कोटा और दूदू में बस स्टैंड निर्माण के लिए कोटा विकास प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखे जा चुके हैं. उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और भरतपुर में पीपीपी मोड़ पर बस स्टैंड निर्माण के लिए ईओआई जारी की गई है. जबकि बूंदी में अभी तक स्थानीय निकाय स्तर से भू आवंटन नहीं हो सका है.

इसी वित्त वर्ष की परिवर्तित बजट घोषणा में शाहपुरा के बनेडा, श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर, कोटा के कनवास और जैसलमेर के पोकरण में बस स्टैंड निर्माण की घोषणा हुई थी. इनमें कनवास के अलावा अन्य जगहों पर रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड निर्माण के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कार्य आदेश कर दिए हैं.

साथ ही बहरोड, डीग के कामां, भरतपुर के रूपवास, बालोतरा के बायतू, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़, दौसा के महवा, करौली के सपोटरा, झालावाड़ के मनोहरथाना, सीकर के धोद और खंडेला और सिरोही के पिंडवाड़ा में भी बस स्टैंड बनाए जाने हैं. इनमें से कामां, रूपवास, महवा, सपोटरा, मनोहरथाना और खंडेला में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि श्रीडूंगरगढ़ और धोद में जमीन नहीं मिल सकी है.

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में इन बस स्टैंड में देरी

कनवास (सांगोद), कोटा में बस स्टैंड निर्माण कार्य को लेकर देरी हो रही. कनवास में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से भू आवंटन अपेक्षित, श्रीडूंगरगढ़ में बस स्टैंड निर्माण को लेकर परिवेश पोर्टल पर कार्य बाकी, बीकानेर जिला कलेक्टर स्तर से बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन जारी, सीकर के धोद में जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के स्तर पर आवंटन बाकी, बूंदी में कृषि विपणन बोर्ड स्तर से जमीन आवंटन होना बाकी है.

30 करोड़ रुपए लागत से बनेंगे बस स्टैंड

इसी तरह वर्ष 2025-26 की परिवर्तित बजट घोषणा में 30 करोड़ रुपए की लागत से 30 बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की गई थी. इनमें से सलूम्बर, सिवाना, थानागाजी, कोटपूतली और दीगोद में रोडवेज प्रशासन को जमीन नहीं मिल सकी है. वहीं अन्य 2 दर्जन जगहों पर रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

डीग, खींवसर, सांडेराव और आबूरोड में बस स्टैंड निर्माण का कार्य शुरू हो गया है. वहीं बयाना, अटरू, हनुमानगढ़, गंगापुरसिटी, कैलादेवी, पचपदरा, शाहपुरा, शिवगंज, कोटड़ा, झाड़ौल, बांदीकुई और लाडनूं में भी निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया चल रही है.

वर्ष 2025-26 की घोषणा के ये बस स्टैंड अधर में

सलूम्बर में जमीन नहीं मिल सकी, ऐसे में बजट घोषणा LSG को ट्रांसफर होगी. बाड़मेर के सिवाना में कैनाल एरिया डेवलपमेंट से जमीन मिलना बाकी, थानागाजी में वन विभाग के स्तर से मंजूरी मिलना बाकी, कोटपूतली में एलएसजी से वर्कशॉप के लिए 7 हजार वर्गमीटर जमीन नहीं मिली.

कोटा के दीगोद में जिला कलेक्टर के स्तर से भूमि आवंटन अपेक्षित, बगरू में नेशनल हाईवे पर रोडवेज प्रशासन को जमीन नहीं मिल पा रही. बगरू नगरपालिका 3 किमी अंदर दे रही, जो रोडवेज के लिए उपयोगी नहीं है.

डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था जल्द करवाएं निर्माण

कुल मिलाकर इन 10 जगहों पर बस स्टैंड निर्माण के लिए अभी रोडवेज प्रशासन जमीन मिलने का इंतजार कर रहा है. रोडवेज प्रशासन ने प्रत्येक कस्बे और शहर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 7 हजार वर्गमीटर जमीन की मांग की है. पिछले दिनों डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने बैठक लेते हुए रोडवेज अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सभी बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. देखना होगा कि क्या इस वित्त वर्ष में इन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शुरू हो सकेगी.

