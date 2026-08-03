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अब बसों की छत पर नहीं, AC रूम में सोएंगे रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर, थकान मिटेगी, सफर सुरक्षित होगा

Jaipur News : राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने ड्राइवर-कंडक्टर के आराम के लिए सड़क सुरक्षा कोष से सभी 76 डिपो-यूनिटों पर रेस्ट रूम बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 03, 2026, 01:54 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 02:00 PM IST
अब बसों की छत पर नहीं, AC रूम में सोएंगे रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर, थकान मिटेगी, सफर सुरक्षित होगा
Image Credit: राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर-कंडक्टर के लिए बनेंगे रेस्ट रूम

Jaipur News : राजस्थान रोडवेज के चालक-परिचालकों को बस चलाने के बाद अब बसों के अंदर या छतों पर सोने की मजबूरी नहीं होगी. बस हॉल्ट की अवधि के दौरान चालक-परिचालक बस अड्डों पर रेस्ट रूम में आराम कर सकेंगे. रोडवेज बस अड्डों पर एसी रेस्ट रूम बनाए जाने की कवायद की जा रही है. दरअसल चालक-परिचालकों की थकान कम कर सड़क हादसे रोकने के लिए तैयारी की जा रही है. राजस्थान रोडवेज में चालक-परिचालकों की कार्य परिस्थितियों में इससे बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. दरअसल रोडवेज के सभी 76 डिपो और यूनिट में चालक-परिचालकों के लिए एयर कंडीशनर रेस्ट रूम बनाए जाएंगे. ताकि लंबी दूरी की बसें चलाने के बाद उन्हें सुरक्षित और आरामदायक विश्राम मिल सके.

बस में या खुले में सोते हैं ड्राइवर-खलासी, नींद नहीं होती पूरी

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रोडवेज प्रशासन इस परियोजना को सड़क सुरक्षा फंड के माध्यम से पूरा करने की योजना बना रहा है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. वर्तमान में अधिकांश डिपो में पर्याप्त विश्राम व्यवस्था नहीं होने के कारण चालक-परिचालकों को बसों की छत, बस के अंदर या फिर अन्य खुले स्थानों पर सोना पड़ता है. ऐसे में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अगली ट्रिप में थकान के कारण वाहन चलाने के दौरान झपकी आने और हादसे होने का खतरा बना रहता है. रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा का मानना है कि रेस्ट रूम बनने के बाद चालकों के थकान और पर्याप्त आराम नहीं मिलने की समस्या नहीं रहेगी. पर्याप्त आराम मिलने के बाद चालकों की कार्य क्षमता बढ़ेगी.

क्या है रोडवेज प्रशासन की नई योजना ?

- प्रत्येक डिपो में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एसी रेस्ट रूम बनाए जाएंगे

- इनमें चालक-परिचालकों के लिए आराम करने की बेहतर व्यवस्था होगी

- प्रत्येक डिपो में अधिकारियों के लिए अलग विश्राम कक्ष बनाया जाएगा

- इसका उपयोग बसों के निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी कर सकेंगे

- प्रदेशभर के सभी 76 डिपो-यूनिट में चरणबद्ध तरीके से निर्माण शुरू होंगे

- डिपो स्ट्रैंथ के हिसाब से 6 से लेकर 18 बैडरूम क्षमता के रेस्ट रूम बनेंगे

- 6, 12 और 18 बैडरूम क्षमता के रेस्ट रूम बनाए जाएंगे

राजस्थान रोडवेज की फैक्ट फाइल

कुल बसें- 3700

परिचालक- 3650, चालक- 3680

बसों से प्रतिदिन करीब 8 लाख यात्री करते हैं यात्रा

रोडवेज की प्रतिदिन आय 6 से 6.50 करोड़

परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से मिलेगा फंड

इस परियोजना की मंजूरी के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रस्ताव भेजा जा रहा है. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से स्वीकृति मिलने पर रोडवेज बस अड्डों पर रेस्ट रूम्स का निर्माण हो सकेगा. निर्माण का खर्च सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से लिया जाएगा. रोडवेज प्रशासन का मानना है कि अगर ड्राइवर को निर्धारित समय पर पर्याप्त विश्राम मिलेगा तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. तनाव कम होगा और लंबी दूरी के सफर के दौरान सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी.


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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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