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रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा, 28-29 अगस्त को राजस्थान रोडवेज में फ्री सफर, जानें किन बसों में मिलेगी सुविधा

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं को 28 और 29 अगस्त को रोडवेज की 3200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. AC और वोल्वो बसें इसमें शामिल नहीं हैं. जरूरत पर अतिरिक्त बसें भी चलेंगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 27, 2026, 07:49 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 07:49 AM IST
रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा, 28-29 अगस्त को राजस्थान रोडवेज में फ्री सफर, जानें किन बसों में मिलेगी सुविधा
Image Credit: 3200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा.

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकार ने खास सुविधा का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बहनों को दो दिन तक रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सौगात दी गई है. इसके तहत प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं 28 और 29 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की निर्धारित बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी.

28 और 29 अगस्त को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा

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रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं 28 व 29 अगस्त को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी. यह सुविधा 28 अगस्त की रात 12 बजे से लागू होगी. इसके तहत बहनों को यात्रा के लिए सामान्य किराया नहीं देना होगा.

यह पहल रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को अपने मायके जाने और परिवार के साथ त्योहार मनाने में सुविधा देने के उद्देश्य से की गई है.

3200 से ज्यादा एक्सप्रेस बसों में कर सकेंगी सफर

नि:शुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान रोडवेज की 3200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में उपलब्ध रहेगी. हालांकि इस सुविधा का लाभ एसी और वोल्वो बसों में नहीं मिलेगा. यानी फ्री यात्रा का प्रावधान रोडवेज की निर्धारित गैर-एसी एक्सप्रेस बसों के लिए लागू रहेगा. रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों की संभावित बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें चलाने की भी तैयारी की है.

महिलाओं के लिए परिचालक जारी करेंगे जीरो राशि का टिकट

फ्री यात्रा के बावजूद महिलाओं और बालिकाओं को यात्रा के दौरान टिकट दिया जाएगा. परिचालक उनके लिए नि:शुल्क यात्रा टिकट जारी करेंगे. यदि बस में लगी ईटीआईएम मशीन काम नहीं करती है, तो टिकट बुक के जरिए 0 राशि का टिकट बनाया जाएगा. इस व्यवस्था से यात्रियों की संख्या और नि:शुल्क यात्रा का रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.

अग्रिम टिकट बुकिंग की भी सुविधा

रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अग्रिम टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. महिलाएं और बालिकाएं यात्रा की योजना पहले से बनाकर टिकट बुक कर सकती हैं.

रोडवेज प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की जरूरत और भीड़ के अनुसार अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो.

पहले सिर्फ एक दिन मिलती थी फ्री यात्रा

रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा पहले केवल एक दिन के लिए मिलती थी. वर्ष 2025 से पहले यह सुविधा रक्षाबंधन के दिन ही उपलब्ध होती थी. पिछले वर्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सुविधा को बढ़ाकर दो दिन कर दिया था. इसी व्यवस्था के तहत इस बार भी 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी.

बहनों के लिए त्योहार पर बड़ी राहत

रक्षाबंधन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं अपने मायके या रिश्तेदारों के यहां जाती हैं. ऐसे में दो दिन की नि:शुल्क रोडवेज यात्रा उनके लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ आवागमन को आसान बनाने वाली सुविधा है. 3200 से अधिक एक्सप्रेस बसों में यह सुविधा उपलब्ध होने और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें चलाए जाने से त्योहार के दौरान बढ़ने वाली यात्री भीड़ को संभालने की तैयारी की गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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