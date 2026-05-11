/प्रबंधन का कमाल, सुधरे हाल! एक साल में राजस्थान रोडवेज की आय 240 करोड़ बढ़ी

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के लिए घाटे का उपक्रम माना जाता रहा है. कई राज्यों में वहां की रोडवेज का राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में मान्यता दी जा चुकी है लेकिन राजस्थान में रोडवेज के बढ़ते घाटे की वजह से कोई भी सरकार यह रिस्क मोल नहीं लेना चाहती लेकिन पिछले 2 साल में प्रशासनिक सुधारों से अब राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदलने लगी है. रोडवेज अब घाटे से उबरने लगी है. रोडवेज का ऑपरेशनल घाटा अब मुनाफे में बदलने लगा है.

पिछले एक वर्ष में ही राजस्थान रोडवेज की संचालन आय में अच्छी बढ़ोतरी रही है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो पूरे वित्त वर्ष में रोडवेज की संचालन आय 1896.82 करोड़ रही थी जबकि वर्ष 2025-26 में रोडवेज की संचालन आय बढ़कर 2135.99 करोड़ हो चुकी है यानी एक वर्ष में ही यह आय बढ़कर 239.17 करोड़ रुपये हो चुकी है. दरअसल सितंबर 2024 में प्रबंध निदेशक का पदभार संभालते ही आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज में कुछ नवाचार शुरू किए, जिनके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं.

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किस तरह बढ़ रहा रोडवेज का राजस्व?

अप्रैल 2024 में रोडवेज की संचालन आय रही 154.40 करोड़

अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 166.88 करोड़ रुपए तक पहुंची

अप्रैल 2026 में रोडवेज की संचालन आय हुई 193.80 करोड़

यानी महज 2 साल में ही अप्रैल माह की आय करीब 40 करोड़ बढ़ी

केवल अप्रैल नहीं, बल्कि हर माह औसतन 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी

जबकि रोडवेज की बसों की संख्या में अपेक्षाकृत रूप से बढ़ोतरी नहीं

अप्रैल 2024 में 3397 बसें हो रही थी संचालित

अप्रैल 2025 में 3560 और अप्रैल 2026 में 3431 बसें हुई संचालित

बसों की संख्या नहीं बढ़ने के बावजूद रोडवजे की आय बढ़ी

मौजूदा बसों का ही रोडवेज प्रशासन ने बढ़ाया संचालन

अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें रोज 11.77 लाख किमी चल रही थी

अप्रैल 2026 में बसों का संचालन बढ़ाकर 13.64 लाख किमी किया गया

यानी 2 साल में रोज औसतन 2 लाख किमी अतिरिक्त हुआ बस संचालन

2 से ज्यादा बिना टिकट, तो परिचालक सीधे निलंबित

रोडवेज की आय में सुधार के पीछे बड़ा कारण राजस्व लीकेज में कमी को माना जा रहा है. दरअसल पूर्व में परिचालकों द्वारा बिना टिकट काटे यात्रियों को ले जाने के मामले अधिक होते थे लेकिन अब इसमें कमी आई है. बिना टिकट 2 से अधिक यात्री मिलने पर परिचालक को तुरंत निलंबित किया जाता है. इससे रोडवेज परिचालकों, बस सारथियों और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली राजस्व चोरी में कमी आई है. इससे यह आय अब सीधे रोडवेज के खजाने में आने लगी है.

डीजल औसत में कैसे हुआ सुधार?

अप्रैल 2024 में रोडवेज बसों का डीजल औसत 5.10 किमी प्रति लीटर था

अप्रैल 2025 में 5.17 किमी प्रति लीटर रहा डीजल औसत

अप्रैल 2026 में डीजल औसत बढ़कर हुआ 5.18 किमी प्रति लीटर

डीजल चोरी की घटनाओं में कमी आने से डीजल औसत में सुधार हुआ

रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ने से यात्रीभार में भी हुई बढ़ोतरी

अप्रैल 2024 में रोज 6.91 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों में यात्रा की

अप्रैल 2025 में रोज 7.66 लाख यात्रियों ने यात्रा की

वहीं अप्रैल 2026 में यात्रियों की संख्या बढ़कर रोज 8.93 लाख हुई