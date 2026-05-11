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प्रबंधन का कमाल, सुधरे हाल! एक साल में राजस्थान रोडवेज की आय 240 करोड़ बढ़ी

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज को लंबे समय से घाटे हो रहा था, जो अब मुनाफे की ओर बढ़ रही है. पिछले दो सालों में रोडवेज की आय में लगातार बढ़ोतरी हुई. वित्त वर्ष 2024-25 में जहां आय 1896.82 करोड़ रुपये थी, वहीं 2025-26 में बढ़कर 2135.99 करोड़ रुपये हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: May 11, 2026, 08:28 PM|Updated: May 11, 2026, 08:28 PM
प्रबंधन का कमाल, सुधरे हाल! एक साल में राजस्थान रोडवेज की आय 240 करोड़ बढ़ी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के लिए घाटे का उपक्रम माना जाता रहा है. कई राज्यों में वहां की रोडवेज का राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में मान्यता दी जा चुकी है लेकिन राजस्थान में रोडवेज के बढ़ते घाटे की वजह से कोई भी सरकार यह रिस्क मोल नहीं लेना चाहती लेकिन पिछले 2 साल में प्रशासनिक सुधारों से अब राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदलने लगी है. रोडवेज अब घाटे से उबरने लगी है. रोडवेज का ऑपरेशनल घाटा अब मुनाफे में बदलने लगा है.

पिछले एक वर्ष में ही राजस्थान रोडवेज की संचालन आय में अच्छी बढ़ोतरी रही है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो पूरे वित्त वर्ष में रोडवेज की संचालन आय 1896.82 करोड़ रही थी जबकि वर्ष 2025-26 में रोडवेज की संचालन आय बढ़कर 2135.99 करोड़ हो चुकी है यानी एक वर्ष में ही यह आय बढ़कर 239.17 करोड़ रुपये हो चुकी है. दरअसल सितंबर 2024 में प्रबंध निदेशक का पदभार संभालते ही आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज में कुछ नवाचार शुरू किए, जिनके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं.

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किस तरह बढ़ रहा रोडवेज का राजस्व?
अप्रैल 2024 में रोडवेज की संचालन आय रही 154.40 करोड़
अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 166.88 करोड़ रुपए तक पहुंची
अप्रैल 2026 में रोडवेज की संचालन आय हुई 193.80 करोड़
यानी महज 2 साल में ही अप्रैल माह की आय करीब 40 करोड़ बढ़ी
केवल अप्रैल नहीं, बल्कि हर माह औसतन 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी
जबकि रोडवेज की बसों की संख्या में अपेक्षाकृत रूप से बढ़ोतरी नहीं
अप्रैल 2024 में 3397 बसें हो रही थी संचालित
अप्रैल 2025 में 3560 और अप्रैल 2026 में 3431 बसें हुई संचालित
बसों की संख्या नहीं बढ़ने के बावजूद रोडवजे की आय बढ़ी
मौजूदा बसों का ही रोडवेज प्रशासन ने बढ़ाया संचालन
अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें रोज 11.77 लाख किमी चल रही थी
अप्रैल 2026 में बसों का संचालन बढ़ाकर 13.64 लाख किमी किया गया
यानी 2 साल में रोज औसतन 2 लाख किमी अतिरिक्त हुआ बस संचालन

2 से ज्यादा बिना टिकट, तो परिचालक सीधे निलंबित
रोडवेज की आय में सुधार के पीछे बड़ा कारण राजस्व लीकेज में कमी को माना जा रहा है. दरअसल पूर्व में परिचालकों द्वारा बिना टिकट काटे यात्रियों को ले जाने के मामले अधिक होते थे लेकिन अब इसमें कमी आई है. बिना टिकट 2 से अधिक यात्री मिलने पर परिचालक को तुरंत निलंबित किया जाता है. इससे रोडवेज परिचालकों, बस सारथियों और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली राजस्व चोरी में कमी आई है. इससे यह आय अब सीधे रोडवेज के खजाने में आने लगी है.

डीजल औसत में कैसे हुआ सुधार?
अप्रैल 2024 में रोडवेज बसों का डीजल औसत 5.10 किमी प्रति लीटर था
अप्रैल 2025 में 5.17 किमी प्रति लीटर रहा डीजल औसत
अप्रैल 2026 में डीजल औसत बढ़कर हुआ 5.18 किमी प्रति लीटर
डीजल चोरी की घटनाओं में कमी आने से डीजल औसत में सुधार हुआ
रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ने से यात्रीभार में भी हुई बढ़ोतरी
अप्रैल 2024 में रोज 6.91 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों में यात्रा की
अप्रैल 2025 में रोज 7.66 लाख यात्रियों ने यात्रा की
वहीं अप्रैल 2026 में यात्रियों की संख्या बढ़कर रोज 8.93 लाख हुई

अब हर माह की पहली तारीख को मिलने लगा वेतन
कुल मिलाकर बीते पौने 2 साल में न केवल रोडवेज के संचालन में बढ़ोतरी हुई है. राजस्व लीकेज में कमी के साथ ही यात्रीभार में सुधार और आय में वृद्धि होने लगी है. इनके फलस्वरूप पिछले एक साल से अब रोडवेजकर्मियों को हर माह की पहली तारीख को वेतन-पेंशन भी मिलने लगे हैं जबकि डेढ़ साल पहले तक रोडवेज कर्मचारियों को वेतन-पेंशन के लिए 2 से 3 माह का इंतजार करना पड़ता था.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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