Jaipur News: रोडवेज की बड़ी सौगात, अब लग्जरी से लेकर बजट ट्रैवल तक, हर किसी के लिए नई बसें!

Jaipur News: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोरदार पुश के बाद राजस्थान रोडवेज अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब बसों की वैरायटी और संख्या दोनों में भारी इजाफा होने वाला है.

Published: Nov 23, 2025, 08:57 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 08:57 AM IST

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज में अब बसों की श्रेणियों की विविधता बढ़ाई जा रही है. स्लीपर बसों की डिमांड अधिक होने से अब रोडवेज प्रशासन खरीदकर और अनुबंध पर लेकर स्लीपर बसें बढ़ाने जा रहा है. जल्द ही रोडवेज के बेड़े में 1000 से अधिक बसें नई जोड़ी जाएंगी. दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान रोडवेज को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं. वे पिछले 2 बजट में रोडवेज में नई बस खरीद और नई भर्तियों को लेकर जोर देते रहे हैं. 2 माह पूर्व रोडवेज प्रशासन ने 300 बसों की खरीद पूरी की है.

अब रोडवेज प्रशासन 200 और नई बसें खरीदने जा रहा है. ये बसें मिलने से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ेगी. आपको बता दें कि वर्तमान में रोडवेज की करीब 3200 बसें सड़कों पर संचालित हो रही हैं. 2 माह पूर्व 288 एक्सप्रेस और 12 सुपरलग्जरी वोल्वो बसों की खरीद पूरी की गई थी. इन 300 बसों के रोडवेज के बेड़े में बढ़ने से रोडवेज का बेड़ा मजबूत हुआ है. वहीं बजट घोषणा की अनुपालना में रोडवेज में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल करने की तैयारी चल रही है. रोडवेज प्रशासन 300 इलेक्ट्रिक बसें लेने जा रहा है. हालांकि इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर ही ली जाएंगी.

कितनी बसें खरीद रहा रोडवेज प्रशासन

- 300 बसें सितंबर 2025 तक रोडवेज के बेड़े में खरीदकर शामिल हो चुकी

- 200 बसें और खरीदी जा रही, इनके लिए टेंडर जारी किए गए

- इनमें 144 एक्सप्रेस बसें (ब्लू लाइन थ्री बाई टू) खरीदी जा रही

- एसी स्लीपर की डिमांड होने से 30 एसी स्लीपर बसें भी खरीद रहा रोडवेज प्रशासन

- वहीं 26 एसी टू बाई टू सिटिंग बसें खरीदी जा रही

प्रति किलोमीटर की दर से किया जाएगा भुगतान

नई बसों की खरीद के साथ ही रोडवेज प्रशासन बसें अनुबंध पर लेने पर भी फोकस कर रहा है. अनुबंध पर बसें डिपो की मांग के मुताबिक ली जाएंगी. वहीं अनुबंध पर बसें उपलब्ध कराने वाली निजी कम्पनियों को प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा. रोडवेज प्रशासन ने अलग-अलग श्रेणियों में बसें अनुबंध पर लेने के लिए टेंडर जारी कर दिया है.

747 बसें अनुबंध पर ले रहा रोडवेज प्रशासन

- 747 बसें अनुबंध पर लेने के लिए टेंडर जारी किए गए

- 445 एक्सप्रेस बसें (ब्लू लाइन थ्री बाई टू) अनुबंध पर ली जा रही

- 127 स्टार लाइन (नाॅन एसी टू बाई टू) बसें ली जा रही

- 100 एसी टू बाई टू बसें भी अनुबंध पर ली जा रही

- 25 एसी स्लीपर 50 नॉन एसी स्लीपर बसें भी अनुबंध पर ली जा रही

अप्रैल तक मिल सकती हैं बसें

रोडवेज प्रशासन ने इन सभी बसों की खरीद करने और अनुबंध पर बसें लेने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं. माना जा रहा है कि अनुबंध की बसें अप्रैल 2026 तक मिल सकेंगी. हालांकि खरीदी जाने वाली बसें इसी वित्त वर्ष में मिल सकती हैं. कुल मिलाकर इन 1000 से अधिक बसों के मिलने से रोडवेज के बेड़े को मजबूती मिलेगी, साथ ही नए रूटों पर भी बसें शुरू की जा सकेंगी.

