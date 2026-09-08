/राजस्थान रोडवेज को बड़ा झटका! 26 दिन में 16 करोड़ का घाटा, अब चलेगा चेकिंग अभियान

Jaipur News: राजस्थान रोडवेज की आर्थिक स्थिति में पिछले पौने 2 साल में सुधार देखने को मिला है. रोडवेज प्रशासन का संचालन खर्च अब घाटे में नहीं रहा है. लेकिन अगस्त माह में रोडवेज प्रशासन को राजस्व को लेकर बड़ा झटका लगा है. रक्षाबंधन के 5 दिनों को यदि शामिल नहीं करें तो रोडवेज प्रशासन को अगस्त में पिछले साल की तुलना में 16 करोड़ का घाटा हुआ है. क्यों हुआ है यह नुकसान, क्या है नुकसान कम करने के लिए रोडवेज प्रशासन की तैयारी, यह रिपोर्ट पढ़ें.

राजस्थान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यातायात विनोद पुरोहित ने 7 सितंबर को एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में पुरोहित ने सभी डिपो के मुख्य प्रबंधकों को ये निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में रोडवेज के यात्रीभार में अत्यधिक गिरावट आ रही है. यात्रीभार में बढ़ोतरी और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए 8 से 10 सितंबर तक चैक पोस्ट लगाई जाएंगी. सभी मुख्य प्रबंधकों को उनके डिपो क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर चैक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इस अवधि में सभी डिपो के डिपो मैनेजर, यातायात निरीक्षक और सहायक यातायात निरीक्षक इन चैक पोस्टों पर अपनी ड्यूटी देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कई बसों में 150 प्रतिशत तक अधिक टिकट काटे गए

इस आदेश के जरिए रोडवेज प्रशासन का प्रयास है कि यात्रीभार में बढ़ोतरी की जा सके. दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिना टिकट यात्रा के प्रकरणों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इससे रोडवेज के यात्रीभार और आय में गिरावट आई है. रक्षाबंधन के मौके पर जरूर रोडवेज बसों में यात्रीभार और आय बढ़ी है. लेकिन रक्षाबंधन पर परिचालकों द्वारा फर्जी तरीके से टिकट काटने के आरोप लगे हैं क्योंकि कई बसों में 150 प्रतिशत तक अधिक टिकट काटे गए हैं.

इस तरह घटी राजस्थान रोडवेज की आय

- 26 अगस्त तक के परिणामों में राजस्थान रोडवेज को हुआ घाटा

- 1 से 26 अगस्त तक के परिणामों में रोडवेज की आय 146.26 करोड़

- जबकि पिछले साल इसी अवधि में आय थी 162.27 करोड़

- इस तरह 26 दिनों में रोडवेज प्रशासन को 16 करोड़ का नुकसान

- हालांकि 31 अगस्त तक के परिणामों में रक्षाबंधन से आया अंतर

- पिछले साल अगस्त में 187 करोड़ आय थी

- इस साल अगस्त में यह आय 197 करोड़ रुपए पहुंची

- रक्षाबंधन के मौके पर महिला यात्रियों के बढ़ने से आय बढ़ सकी



रोडवेज प्रशासन की इसलिए बढ़ी चिंता

- बसें ज्यादा दौड़ीं, तो 10 करोड़ रुपए आय बढ़ी

- दरअसल पिछले साल 319 लाख किमी चली थी बसें

- इस बार अगस्त में 358 लाख किमी बसें चलाई गई

- तब जाकर पिछले साल अगस्त की तुलना में 10 करोड़ आय बढ़ी

- अगस्त में यात्रीभार में पिछले साल से 9 फीसदी की गिरावट दर्ज

- पिछले साल 104 फीसदी यात्रीभार था, इस साल 95 फीसदी ही रहा

26 अगस्त तक के परिणाम इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं क्योंकि पिछले साल की तुलना में यात्रीभार में 22 फीसदी की कमी चल रही थी. 26 अगस्त तक वर्ष 2025 में यात्रीभार 107 फीसदी था, जबकि इस बार 26 अगस्त तक बसों में यात्रीभार महज 85 प्रतिशत था. इस तरह पिछले साल की तुलना में यात्रीभार 22 फीसदी कम रहा था. 31 अगस्त तक के कुल परिणामों में भी यात्रीभार में पिछले साल से 9 फीसदी की कमी रही है, जो कि रोडवेज प्रशासन के लिए चिंतनीय है.

अब रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने इस घाटे को कम करने और यात्रीभार बढ़ाने के लिए बसों में चैकिंग का अभियान शुरू कर दिया है. अब रोडवेज प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि 3 दिन तक चैक पोस्ट लगाने के प्रयासों से पिछले कुछ समय में हुई यात्रीभार की गिरावट और बसों में बेटिकट यात्रा के प्रकरणों को रोकने में मदद मिलेगी.